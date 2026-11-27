Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ), ngày 26-11 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã gặp nhiều trở ngại trong việc thống nhất đề xuất ngân sách gần 1.760 tỉ USD cho giai đoạn 2028-2034, đồng thời thông qua khoản vay mới dành cho Ukraine trong năm tới.

Những bất đồng lộ rõ tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ) ngày 26-11. Một số nhà lãnh đạo kêu gọi "thắt lưng buộc bụng", trong khi những người khác muốn bảo vệ các chính sách truyền thống vốn chiếm phần lớn ngân sách chung.

Hội nghị kết thúc sau gần 14 tiếng tranh luận mà không đạt được bước đột phá nào.

Theo Đài Euro News, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đe dọa rút khỏi bàn đàm phán nếu các nhà lãnh đạo không đạt thỏa thuận trước cuối năm nay.

"Tôi muốn nói rõ với các đồng nghiệp rằng, vì những lý do chính trị và dân chủ, chúng ta sẽ không thể mở lại hay kết thúc các cuộc đàm phán ngân sách sau ngày 31-12", ông Macron phát biểu tại cuộc họp báo triệu tập giữa hội nghị. "Đó là giới hạn cuối cùng", ông nhấn mạnh.

Thời hạn cứng rắn của ông Macron trái ngược với lập trường của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten. Họ khẳng định không bị ràng buộc bởi các mốc thời gian, mục tiêu chính vẫn là đạt được một thỏa thuận tốt.

"Chúng ta vẫn còn cách giải pháp cho vấn đề này hàng năm ánh sáng", bà Meloni nói.

Gói chi tiêu chung này - có quy mô khiêm tốn so với ngân sách quốc gia của các nước thành viên - chủ yếu được tài trợ bằng khoản đóng góp của 27 nước dựa trên quy mô nền kinh tế.

Để được thông qua, gói ngân sách cần nhận được sự nhất trí của toàn bộ thành viên EU.

Ukraine là mảnh ghép lớn trong bài toán ngân sách của khối. Dự thảo ngân sách dành 110 tỉ USD cho Kiev trong bảy năm. Các nhà lãnh đạo còn phải quyết định về khoản vay mới 49 tỉ USD và việc dùng ngân sách chung để thanh toán lãi vay.

Đầu tháng này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo sẽ ngăn cản thỏa thuận nếu các thành viên không đưa ra "cam kết tập thể" hỗ trợ Ukraine.

Ngày 26-11, ông tiếp tục nhấn mạnh cần bảo đảm viện trợ cho Kiev trong những năm tới. "Tôi không nghĩ bất kỳ ai ở châu Âu lại muốn chứng kiến những làn sóng người tị nạn mới từ Ukraine, nếu cuộc xung đột này không đi đến hồi kết", ông nói.

Hiện Bulgaria, Cộng hòa Czech, Hungary và Slovakia phản đối việc dùng ngân sách chung để viện trợ quân sự cho Ukraine.

Gần một năm trước, các nhà lãnh đạo EU đã thông qua khoản vay 99 tỉ USD nhằm đáp ứng phần lớn nhu cầu tài chính của Chính phủ Ukraine trong hai năm. Tuy nhiên, các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng, cùng tình trạng gián đoạn thương mại ở Biển Đen, đang khiến tài chính Ukraine chịu thêm sức ép.