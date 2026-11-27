Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: REUTERS

Theo Đại sứ quán Iran tại Hàn Quốc, Ngoại trưởng Araghchi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun vào sáng 26-11 để trao đổi về các vấn đề song phương và những diễn biến mới nhất trong khu vực.

Trong cuộc trao đổi, ông Araghchi cảnh báo sự hiện diện của lực lượng quân sự nước ngoài tại Vùng Vịnh không giúp thúc đẩy hòa bình mà trái lại có thể làm gia tăng căng thẳng và mở rộng phạm vi xung đột.

Ngoại trưởng Iran cũng thông tin cho người đồng cấp Hàn Quốc về những nỗ lực và sáng kiến ngoại giao mới nhất nhằm duy trì hòa bình, ổn định khu vực, đồng thời nêu rõ lập trường của Tehran về các điều kiện và khuôn khổ cần thiết để đạt được hòa bình.

Về phía Hàn Quốc, ông Cho đã giải thích với người đồng cấp Iran về kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị hải quân nước này gần eo biển Hormuz, đồng thời tái khẳng định Seoul không có ý định tham gia cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Trong cuộc điện đàm, ông Cho giải thích việc mở rộng nhiệm vụ của đơn vị hải quân Cheonghae nhằm bảo vệ công dân Hàn Quốc và các lợi ích kinh tế của nước này, Hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Cheonghae là đơn vị chống hải tặc của Hàn Quốc, đã được triển khai tại Vịnh Aden (ngoài khơi Somalia) từ năm 2009 nhằm bảo vệ các tàu thương mại.

Với quân số khoảng 320 người mỗi đợt luân phiên cùng nòng cốt là một tàu khu trục hiện đại 4.400 tấn, trực thăng và lực lượng đặc nhiệm, đơn vị này còn có nhiệm vụ giải cứu con tin và bảo vệ công dân Hàn Quốc tại các tuyến hàng hải trọng yếu.

Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng nhắc lại các nguyên tắc của Seoul, trong đó có chủ trương không can dự vào chiến tranh, đồng thời bày tỏ hy vọng hòa bình và ổn định bền vững sẽ sớm được khôi phục tại khu vực.

Động thái trên diễn ra khi Quốc hội Hàn Quốc đang xem xét đề xuất của chính phủ về việc mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị hải quân Cheonghae, bao gồm vùng biển ngoài khơi phía nam Vịnh Oman, gần eo biển Hormuz.

Đề xuất cũng cho phép triển khai bổ sung lực lượng và phương tiện, bao gồm máy bay tuần tra biển, đội xử lý bom mìn và thiết bị rà phá vật liệu nổ không người lái.

Ngoài ra, đề xuất kèm theo điều khoản bổ sung, trong đó nêu rõ đơn vị Cheonghae phải tuân thủ nguyên tắc không can dự và không can thiệp vào bất kỳ cuộc chiến hay hoạt động quân sự nào giữa các quốc gia cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.