Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin - Ảnh: IDF

Theo kênh Al Jazeera, ngày 26-11, người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin nói với đài truyền hình Kan rằng Israel đã sẵn sàng tấn công Iran.

"Chúng tôi đang theo dõi tình hình và sẵn sàng dùng vũ lực tấn công bất cứ lúc nào, kể cả tự hành động mà không có sự tham gia của Mỹ", ông Defrin nói.

Ông cho rằng Iran vẫn đang đe dọa sự tồn vong của Israel và chưa từ bỏ ý định "xóa sổ" Tel Aviv. Hồi tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cũng từng cảnh báo quân đội sẽ ném bom Iran, đẩy nước này "trở lại thời đồ đá" nếu Tehran tấn công Israel.

Theo báo Washington Post, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Iran đang khôi phục kho tên lửa và hệ thống phòng không, song nước này vẫn dễ bị tổn thương trước một đợt tấn công mới.

Do đó, ông được cho là đã thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump mở chiến dịch quân sự mới. Đầu tháng 11, ông cử Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) Roman Gofman tới Washington để trình bày lý do vì sao Israel muốn nối lại các cuộc tấn công.

Trong khi đó, phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho rằng Israel đang tìm cách lôi kéo Mỹ vào một cuộc chiến mới, sau khi một bộ trưởng Israel cáo buộc Tehran đang chế tạo vũ khí hóa học.

"Nhân vật hiếu chiến này ngang nhiên cáo buộc Iran phát triển và che giấu những loại vũ khí ghê tởm như vậy trong các nhà máy dược phẩm.

Mục đích thật táo tợn: Đánh lừa Mỹ để nước này phải tham gia thêm một cuộc chiến nữa thay mặt Israel" - ông Araghchi đăng trên nền tảng X ngày 25-11.

Trong khi Israel để ngỏ khả năng hành động quân sự, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner kêu gọi nước này chú trọng hơn đến ngoại giao. Trả lời cuộc phỏng vấn ngày 26-11, ông Kushner cho rằng Israel "cần thoát khỏi tư duy thời chiến và tập trung vào ngoại giao kinh tế".

Khi được hỏi liệu Mỹ có nối lại các cuộc tấn công Iran hay không, ông Kushner nói Tổng thống Trump "luôn để ngỏ mọi lựa chọn". Ông cũng cho biết đã gặp đại diện Iran vài lần, song không nói rõ các cuộc gặp diễn ra khi nào hay hai bên còn duy trì liên lạc hay không.

