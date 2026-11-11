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Rộ tin ông Trump và ông Netanyahu 'cãi vã dữ dội' về Iran, Israel lên tiếng

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Thủ tướng Netanyahu được cho là đã có "một cuộc điện đàm đặc biệt căng thẳng và gay gắt" với Tổng thống Trump xoay quanh vấn đề nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Rộ tin ông Trump và ông Netanyahu 'cãi vã dữ dội' về Iran, Israel lên tiếng - Ảnh 2.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Trang Ynet (Israel) ngày 10-11 dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào cuối tuần qua, chủ yếu xoay quanh vấn đề Iran.

Một số nguồn tin am hiểu nội dung cuộc trao đổi mô tả đây là cuộc điện đàm đặc biệt căng thẳng và gay gắt. Một nguồn tin thậm chí ví cuộc trao đổi như “một cuộc cãi vã dữ dội với những tiếng quát tháo”.

Trả lời yêu cầu bình luận từ Ynet, Văn phòng Thủ tướng Israel kiên quyết bác bỏ thông tin trên, khẳng định cuộc điện đàm không mang tính đối đầu.

Trước thông tin hai nhà lãnh đạo lớn tiếng tranh cãi, văn phòng của ông Netanyahu gọi đây là “tin giả, hoàn toàn vô lý”.

Một quan chức cấp cao của Israel xác nhận rằng cuộc điện đàm thực sự đã diễn ra nhưng cam đoan rằng cuộc gọi này "hoàn toàn không hề căng thẳng".

Phía ông Trump chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, tờ Financial Times (Anh) dẫn một nguồn tin tiết lộ ông Netanyahu gần như gọi điện cho ông Trump mỗi ngày để thúc giục nhà lãnh đạo Mỹ nối lại các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Theo nguồn tin, những người phản đối chiến tranh, cả bên trong lẫn bên ngoài Nhà Trắng, đang tìm cách ngăn cản nỗ lực trên. Các nhà lãnh đạo trong khu vực cũng khuyên ông Trump tránh leo thang căng thẳng và ưu tiên đàm phán.

Hôm 9-11, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố đang nhận thấy có những "động lực tích cực" hướng đến chấm dứt xung đột ở Iran, sau khi có cuộc gặp với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Nhà Trắng.

Ông cho rằng khả năng Mỹ tiếp tục không kích Iran là "khá thấp", bởi các đồng minh chủ chốt của Washington tại vùng Vịnh "muốn duy trì hiện trạng".

Rộ tin ông Trump và ông Netanyahu 'cãi vã dữ dội' về Iran, Israel lên tiếng - Ảnh 3.Hậu bầu cử giữa kỳ, người Mỹ quan tâm điều gì nhất?

Sau chiến thắng vang dội của Đảng Dân chủ tại cuộc bầu cử giữa kỳ, phần lớn người Mỹ muốn Quốc hội khóa mới tập trung giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao, thay vì sa vào các cuộc đối đầu chính trị.

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    Chủ đề: ông Trump ông Netanyahu Iran Israel

    Dòng sự kiện: Mỹ - Israel tấn công Iran

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