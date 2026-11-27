Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Mỹ ngày 26-11-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 26-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc Nga và Trung Quốc chia sẻ thông tin tình báo với Iran là không đáng kể, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng các đồng minh của Iran đã hỗ trợ nước này nhắm mục tiêu vào căn cứ quân sự Mỹ.

Theo Hãng tin AFP, phát biểu ngắn trước báo giới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, ông Trump cho biết cuộc xung đột Mỹ - Iran đã được thảo luận trong cuộc gặp ba bên gần đây giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Cuộc gặp của tôi với Chủ tịch Tập thật tuyệt vời. Tôi nghĩ họ hầu như không can dự vào vấn đề Iran. Họ có thể can dự, nhưng theo tôi, can dự có nghĩa là nổ súng, chứ không phải chỉ cung cấp cho Iran một ít thông tin" - ông Trump giải thích.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Nhân tiện, chúng ta cũng làm điều tương tự. Các vị biết đấy, khi người ta nói họ có thể đang do thám chúng ta, thì chúng ta cũng do thám họ".



Về việc Nga chia sẻ thông tin tình báo với Iran, ông Trump nói: "Tôi không nghĩ Nga cung cấp nhiều thông tin".

Ông cho biết cả Nga và Trung Quốc đều muốn cuộc xung đột Mỹ - Iran chấm dứt. "Tôi nghĩ họ đang giúp tôi về vấn đề đó" - ông chia sẻ.

Matxcơva và Bắc Kinh hiện duy trì quan hệ chặt chẽ với Tehran. Nga từng cảnh báo xung đột tại Trung Đông có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trong khu vực. Còn Trung Quốc đã lên án các cuộc tấn công của Washington nhằm vào Tehran, coi đây là hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền Iran.

Hồi tháng 6, ông Trump từng cảm ơn ông Tập và ông Putin vì đóng vai trò những bên "trung lập" trong cuộc xung đột Mỹ - Iran. Ông cho rằng hai nhà lãnh đạo này đã không cản trở nỗ lực của ông nhằm kìm chế tham vọng hạt nhân của Tehran.

Phát biểu của ông Trump về Nga và Trung Quốc trái ngược với các nhận xét trước đây của ông về các đồng minh của Mỹ, từ Nhật Bản đến châu Âu - vốn từng bị ông chỉ trích vì không hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran hoặc các nỗ lực sau đó nhằm khơi thông eo biển Hormuz.