Hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại thủ đô Tehran (Iran) - Ảnh: REUTERS

Trong thông điệp mới nhất nhân Tuần lễ Basij, ông Mojtaba Khamenei kêu gọi tổ chức này huy động thêm lực lượng ủng hộ nhằm góp phần giải quyết các vấn đề của đất nước, theo Hãng thông tấn IRNA.

Ông Mojtaba Khamenei đánh giá cao vai trò của lực lượng này và nhận định sự trỗi dậy của người dân Iran trong cuộc chiến với Mỹ và Israel đã góp phần lan tỏa tinh thần Basij trên toàn quốc.

"Hình ảnh Basij và các thành viên trong nhận thức của công chúng gắn liền với đức tin, tinh thần trách nhiệm, sự trong sáng, chân thành, sáng suốt, lòng dũng cảm, sự tận tụy trên con đường phụng sự Thượng đế, ý thức thực hiện nghĩa vụ tôn giáo và tinh thần hy sinh vì người khác" - ông nói.

Theo ông, trước thực tế đó, tổ chức Basij cần được đổi mới về phương thức tổ chức và quản lý, tận dụng nguồn lực xã hội vừa được khơi dậy để tiến tới thực hiện mục tiêu "mỗi người dân Iran đều là một thành viên Basij".

"Ngày nay, nhiều thành viên quân đội, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng cảnh sát, quan chức chính phủ, nghị sĩ và đông đảo người dân đều xem mình là một phần của Basij, bởi họ có sự gắn bó sâu sắc với tư tưởng và tinh thần của tổ chức này" - ông nhấn mạnh.





Theo Hãng tin Reuters, Basij là tổ chức tình nguyện quần chúng trực thuộc IRGC, được thành lập năm 1979.

Lực lượng này đóng vai trò cung cấp nhân lực quan trọng trong cuộc chiến Iran - Iraq giai đoạn 1980-1988, trước khi được sáp nhập vào IRGC năm 1981.

Basij đảm nhiệm nhiều vai trò, từ thúc đẩy tư tưởng của nước Cộng hòa Hồi giáo, thực thi các quy tắc xã hội, đến huy động người tham gia tuần hành ủng hộ chính phủ. Lực lượng này cũng tham gia cứu trợ thiên tai và các chiến dịch do nhà nước phát động.



Lời kêu gọi của ông Mojtaba Khamenei được đưa ra trong bối cảnh Iran đang đối mặt với những khó khăn kinh tế ngày càng gia tăng và các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi kế nhiệm cha mình là ông Ali Khamenei, người thiệt mạng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Thay vào đó, Lãnh tụ tối cao Iran truyền đạt thông điệp thông qua các tuyên bố bằng văn bản. Các quan chức Iran viện dẫn những lo ngại về an ninh để giải thích việc ông không xuất hiện công khai.