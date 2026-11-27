Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Ngày 26-11, Tổng thống Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã gọi điện cho các binh sĩ Mỹ từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) nhân dịp Lễ Tạ ơn, theo tờ The Hill

“Chiến thắng đã nằm trong tầm tay chúng ta. Thành thật mà nói, thời điểm kết thúc sẽ là bất cứ khi nào, đại khái là bất cứ khi nào tôi muốn” - ông Trump tuyên bố.

“Chúng tôi đang cố gắng tỏ ra tử tế... chúng tôi đang trao cho họ [Iran] mọi cơ hội để đạt được thỏa thuận và cứu sống nhiều sinh mạng. Nhưng tôi không chắc liệu họ có tận dụng cơ hội đó hay không” - Tổng thống Mỹ nói tiếp, nhấn mạnh cơ hội này là để Tehran “hành động khôn ngoan”.

Trong bối cảnh Đảng Dân chủ chuẩn bị nắm quyền kiểm soát đa số tại cả hai viện của Quốc hội, ông Trump đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn đòi chấm dứt xung đột với Iran.

Về mặt tài chính, chi phí cho cuộc xung đột được cho là đã vượt ngưỡng 47 tỉ USD vào tháng 10.

Tuy nhiên, mới đây, ông Arthur Miller - Phó tổng kiểm toán phụ trách ngân sách và phân bổ tài chính tại Lầu Năm Góc - thông báo với các thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng chi phí của cuộc chiến với Iran đã lên tới 48,3 tỉ USD tính đến ngày 13-11.

Trước đó, ngày 22-11, ông Trump từng đổ lỗi cho chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ là nguyên nhân khiến Cộng hòa Hồi giáo gia tăng các động thái quân sự.

“Giới lãnh đạo Iran coi Đảng Dân chủ là yếu kém, thiếu hiệu quả và đang hủy hoại đất nước, nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra!” - Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Phần mình, ngày 26-11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Qatar và Pakistan đang tiếp tục nỗ lực làm trung gian hòa giải, đồng thời cho biết Tehran đang xem xét các đề xuất do hai nước đưa ra.

Ông cũng nhấn mạnh ưu tiên của giới ngoại giao Iran trong tình hình hiện nay là tăng cường khả năng chống chịu của đất nước trước sức ép từ các đối thủ bằng nhiều biện pháp khác nhau.

Về việc tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao, ông Araghchi khẳng định đây là một phần không thể thiếu, và nó còn đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, Hãng thông tấn IRNA đưa tin.