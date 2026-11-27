CEO Nvidia Jensen Huang tại cuộc gặp với Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ ở Washington DC ngày 3-12-2025 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 26-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lên tiếng bảo vệ Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang, chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo tập đoàn công nghệ này được phục chức sau bê bối tình ái liên quan đến nghi vấn gián điệp Trung Quốc.

"Tôi nghĩ ông ấy hoàn toàn không có vấn đề gì", ông Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Khi được hỏi làm thế nào ông có thể chắc chắn như vậy trong khi Bộ Tư pháp Mỹ không xác nhận đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng đối với ông Huang, Tổng thống Trump cho biết nhận định của ông dựa trên những thông tin mà ông nắm được, đồng thời nhấn mạnh lượng thông tin này là rất lớn.

Ông Jensen Huang, một trong những nhân vật chủ chốt của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI), đã buộc phải từ chức hồi đầu tháng 11 sau khi bê bối về mối quan hệ ngoài luồng giữa ông và một nữ lãnh đạo doanh nghiệp tên Alice Huang bị phanh phui.

Người phụ nữ này được cho là có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc, trong khi công ty của bà có thể đã giúp Bắc Kinh tiếp cận các dòng chip tiên tiến, vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Việc ông Huang đột ngột từ chức khi đó khiến giá cổ phiếu Nvidia lao dốc, trước khi phục hồi một phần nhờ quyết định bất ngờ của hội đồng quản trị về việc phục chức cho ông hôm 23-11.

Tổng thống Trump tiết lộ ông cùng các quan chức trong chính quyền đã âm thầm vận động để ông Huang được phép trở lại vị trí CEO. Theo AFP, đây là động thái can thiệp hết sức hiếm thấy của Chính phủ Mỹ vào quá trình ra quyết định của một tập đoàn hàng đầu.

"Tôi đã chứng kiến những gì xảy ra với công ty và giá cổ phiếu của họ. Tôi nghĩ việc ông ấy trở lại là một điều tuyệt vời", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng những nỗ lực giúp ông Huang được phục chức là "một điều tuyệt vời cho đất nước và thậm chí cho cả thế giới".

Khi được hỏi liệu đã nói chuyện với ông Jensen Huang kể từ khi quyết định phục chức được công bố hay chưa, Tổng thống Trump trả lời là chưa.

Tuy nhiên, sau đó ông Trump lại đề cập đến một cuộc trò chuyện với ông Huang mà không nêu rõ thời điểm. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, vị CEO Nvidia rất vui khi được trở lại và gọi đây là "nhiệm kỳ thứ hai" của mình.