CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: REUTERS

Mỹ điều tra khách hàng của Nvidia

Theo Hãng tin Reuters, ba nguồn thạo tin tiết lộ Bộ Tư pháp Mỹ không tiến hành điều tra chính thức đối với CEO Nvidia Jensen Huang trước khi Tổng thống Donald Trump thúc đẩy việc đưa ông trở lại vị trí lãnh đạo công ty.

Thay vào đó, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche đưa ra kết luận ông Huang không vi phạm pháp luật, dựa trên kết quả điều tra hai khách hàng của Nvidia bị nghi buôn lậu chip sang Trung Quốc, bao gồm Super Micro Computer và Megaspeed International.

Các cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng ông Huang hoạt động với tư cách gián điệp của Trung Quốc hoặc cố ý chuyển giao công nghệ, thông tin nhạy cảm trong lĩnh vực bán dẫn.

Với kết quả này, ông Blanche đã thông báo với Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance rằng không có bằng chứng cho thấy ông Jensen Huang gây rủi ro với an ninh quốc gia.

Tập đoàn Nvidia cũng không phải đối tượng bị điều tra đã hợp tác với cơ quan chức năng, cung cấp tài liệu, tham gia phỏng vấn và chia sẻ các dữ liệu khác. Động thái này cũng đã góp phần vào kết luận nêu trên.

Công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore (trái) và bà Alice Huang (phải) bên cạnh ông Jensen Huang - Ảnh: REUTERS, AFP

CEO Jensen Huang và Nvidia đã trở thành tâm điểm chú ý trong nhiều tuần qua, sau khi ông vướng vào bê bối ngoại tình với nhiều phụ nữ, trong đó có nữ doanh nhân Alice Huang - cựu lãnh đạo Megaspeed, người bị Mỹ nghi là gián điệp cho Trung Quốc.

Các nguồn tin của Reuters cho biết Mỹ cũng không tiến hành điều tra phản gián nhằm vào ông Jensen Huang, mặc dù tình báo Mỹ từng thu thập thông tin về bà Alice Huang do nghi ngờ bà có liên hệ với tình báo Trung Quốc.

Việc điều tra phản gián được tiến hành độc lập với điều tra hình sự, nhằm theo dõi và vô hiệu hóa những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, thay vì thu thập chứng cứ để truy tố.

Theo lời kể của ông Trump trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 24-11, ông và Phó Tổng thống Vance đã truyền đạt kết luận tới hội đồng quản trị Nvidia, sau đó hội đồng quyết định đưa ông Huang trở lại vị trí CEO.

Ông Jensen Huang dự kiến sẽ ra điều trần vào tuần tới.

FBI từng cảnh báo Nvidia về nguy cơ gián điệp

Các chuyên gia đánh giá Mỹ có thể đã bỏ qua những quy trình phản gián tiêu chuẩn.

"Chưa có thông tin về một cuộc điều tra chính thức nào từ Bộ Tư pháp liên quan đến các cáo buộc an ninh quốc gia. Điều này thật đáng báo động, dù không mấy ngạc nhiên", cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Steve Cash - lãnh đạo Hiệp hội The Steady State gồm các cựu quan chức an ninh - nhận định.

Theo một quan chức thực thi pháp luật thạo tin, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tổ chức ít nhất 2 buổi "cảnh báo phòng ngừa" với lãnh đạo Nvidia về các nguy cơ hoạt động gián điệp của Trung Quốc.

Chưa rõ đây là hoạt động tiêu chuẩn hay có liên quan cụ thể đến nghi vấn về bà Alice Huang, do giới chức liên bang thường đưa ra những cảnh báo chung cho các doanh nghiệp Mỹ về nguy cơ hoạt động gián điệp.

Ông Kevin Carroll, cựu sĩ quan CIA, cho biết các công ty có thể bị điều tra hình sự nếu phớt lờ những cảnh báo đã từng được nêu. Tuy nhiên, mục đích chính của các buổi gặp như vậy là để bảo vệ an ninh quốc gia.