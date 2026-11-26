Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại họp báo hôm 20-11 - Ảnh: AFP

Khi được hỏi liệu chính quyền Tổng thống Donald Trump có nhận được đảm bảo rằng ông Jensen Huang không gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia sau bê bối tình ái hay không, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trả lời: “Chúng tôi được thông báo rằng ông ấy không phải là đối tượng của bất kỳ cuộc điều tra nào”.

Ông Vance nhấn mạnh nước Mỹ sẽ “không xét xử một người dựa trên tòa án dư luận”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi tờ New York Times và nhiều hãng tin khác đưa ra cáo buộc ông Huang có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

“Chúng ta không xét xử một người dựa trên những bài báo của New York Times sử dụng các nguồn tin ẩn danh. Chúng ta xét xử dựa trên bằng chứng.

Theo những gì chúng tôi được biết, ông Jensen Huang rõ ràng là một lãnh đạo rất quan trọng tại Nvidia”, ông Vance cho hay.

Đáng chú ý, ông Vance nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Trump đã nhận được bảo đảm rằng ông ấy không phải là đối tượng của bất kỳ cuộc điều tra nào và thực tế là ông ấy không bị điều tra.

“Những cáo buộc nhằm vào ông ấy chỉ dựa trên các nguồn tin ẩn danh, chứ không có bằng chứng thực tế... Nên tôi không nghĩ ông ấy cần được ân xá”, ông Vance lưu ý.

Liên quan đến bê bối tình ái của ông Huang, tờ Wall Street Journal ngày 25-11 đưa tin các quan chức Mỹ nói với Quốc hội rằng không tìm thấy bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã chỉ đạo bà Alice Huang tiếp cận ông Huang.

Theo những quan chức này, mối quan hệ giữa bà Alice Huang và ông Huang có thể xuất phát từ tình cảm cá nhân, chứ không phải một âm mưu của đối thủ nhằm giành lợi thế trong cuộc cạnh tranh về chip.