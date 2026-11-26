Kỹ sư Darrell Dai chụp ảnh cùng CEO Jensen Huang - Ảnh: DARRELL DAI

Theo Hãng tin Reuters, ngày 12-11, tỉ phú Mỹ Jensen Huang quyết định từ chức Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn sản xuất chip Nvidia sau loạt bê bối tình ái.

Hai ngày sau, trên mạng xã hội, một kỹ sư tên Darrell Dai thông báo anh cũng sẽ rời Nvidia để thể hiện sự ủng hộ với ông Jensen Huang.

Lá đơn xin nghỉ việc làm dậy sóng mạng xã hội

Theo Business Insider, hồ sơ LinkedIn của Darrell Dai cho thấy anh có bằng thạc sĩ ngành kỹ thuật điện và máy tính tại Đại học Duke (Mỹ), và từng làm kỹ sư nghiên cứu cấp cao mảng robot của Nvidia tại Thượng Hải (Trung Quốc) trong hơn một năm.

Trên nền tảng X, bài đăng giải thích lý do nghỉ việc của anh nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 7 triệu lượt hiển thị chỉ sau 9 ngày, theo trang tin tức công nghệ Tom's Hardware.

Trong bài viết, Darrell Dai nhấn mạnh anh đánh giá cao việc ông Huang đầu tư vào nền tảng tính toán CUDA từ trước khi công nghệ học sâu (deep learning) bùng nổ, đồng thời định hướng Nvidia phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.

Anh Darrell Dai đăng ảnh chụp tại văn phòng Nvidia - Ảnh: DARRELL DAI



Anh cũng trân trọng văn hóa làm việc mà ông Huang góp phần xây dựng, nơi các kỹ sư được khuyến khích thử nghiệm, chấp nhận rủi ro và học từ những sai lầm.

Vì thế, Darrell Dai chia sẻ rằng anh thất vọng khi phải đón nhận tin ông Jensen Huang rời đi mà chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng từ hội đồng quản trị.

"Sự ra đi của ông ấy khiến tôi quyết định khép lại chặng đường của mình ở đây", anh viết. "Tôi rời đi với nỗi buồn và lòng biết ơn. Những đồng nghiệp tôi từng làm việc cùng và công việc mà chúng tôi tin tưởng sẽ luôn có ý nghĩa với tôi".

Và ông Jensen Huang bất ngờ trở lại

Trong thời gian ông Jensen Huang rời ghế CEO, nhiều nhân viên Nvidia đã lên tiếng ủng hộ đưa ông trở lại.

Trên mạng, một bản kiến nghị kêu gọi phục chức cho ông thu hút hơn 150.000 chữ ký, trong đó có cả tỉ phú Elon Musk. Nhóm vận động "Stand with Jensen" cho biết hơn 10.000 chữ ký đến từ nhân viên Nvidia, tương đương 24% nhân sự tập đoàn.

Đáng chú ý, ngày 23-11, đúng 11 ngày sau khi chấp thuận đơn từ chức của ông Huang, hội đồng quản trị Nvidia nhất trí đưa ông trở lại ghế CEO. Quyết định bất ngờ này khiến câu chuyện nghỉ việc của anh Darrell Dai một lần nữa được chú ý trên mạng xã hội.

Trong bài đăng cùng ngày, Darrell Dai đã gửi lời chúc mừng và cho hay anh rất vui khi thấy ông Huang trở lại. Anh cũng mừng cho bạn bè, đồng nghiệp cũ vẫn làm việc tại Nvidia.

Tuy nhiên anh thừa nhận bản thân đã hành động quá hấp tấp khi quyết định nghỉ việc: "Nhìn lại, có lẽ tôi đã hành động quá vội vàng. Tôi không muốn hấp tấp đưa ra thêm một quyết định lớn nào nữa".

Darrell Dai cho biết trước mắt anh muốn dành thời gian nghỉ ngơi, nhìn lại mọi chuyện và suy nghĩ kỹ về tương lai, trong đó có khả năng quay lại Nvidia. Anh cũng cảm ơn những người đã động viên mình và nói bản thân muốn suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Nvidia có nhận lại anh Darrell Dai?

Được biết ngày làm việc cuối cùng của anh Darrell Dai tại Nvidia là 19-11. Anh cho biết anh đã trả thiết bị, nộp lại thẻ nhân viên và ký giấy tờ nghỉ việc.

Dưới bài đăng mới của anh trên X, nhiều người kêu gọi Nvidia nhận anh quay lại làm việc. Một người gọi anh là nhân viên giỏi và đề nghị ông Jensen Huang cho anh trở về. Một người khác cũng gắn thẻ CEO Nvidia để gửi lời đề nghị tương tự.

"Ông Jensen Huang, hãy đưa Darrell Dai trở lại và thăng chức cho anh ấy. Đây là người ông sẽ muốn giữ lại trong đội ngũ của mình", một người dùng X bình luận.

Trang tuyển dụng của Nvidia cho biết quy trình thông thường để được tuyển dụng gồm nộp hồ sơ, phỏng vấn và nhận thư mời làm việc. Thông tin công khai của hãng chưa nêu quy trình riêng nào dành cho cựu nhân viên muốn quay lại làm việc.

Theo truyền thông Mỹ, đến sáng 26-11, ông Huang và ban lãnh đạo Nvidia chưa phản hồi về trường hợp của anh Darrell Dai. Ngoài ra cũng chưa có thông tin xác nhận kỹ sư này đã nộp đơn làm việc trở lại.