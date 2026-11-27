Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trong thông báo trên mạng xã hội X ngày 27-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã nghe các báo cáo chi tiết từ quân đội, các cơ quan tình báo, quan chức chính phủ và Thị trưởng Kiev về tình hình thực tế và các mối đe dọa tiềm tàng tại thủ đô.

Ukraine đã xây dựng các quy trình cụ thể nhằm duy trì hoạt động giao thông công cộng và hậu cần tại Kiev, nếu các cuộc tấn công của Nga khiến tình hình xấu đi nghiêm trọng.

Mục tiêu, theo ông Zelensky, là bảo đảm người dân và doanh nghiệp vẫn có thể đi lại, làm việc, học tập, đồng thời duy trì tối đa điều kiện để người dân tiếp tục ở lại thủ đô trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đang triển khai biện pháp bảo vệ một số cơ sở hạ tầng tại thủ đô và xây dựng các phương án thay thế.

Cuộc họp cũng tập trung vào các biện pháp đáp trả tầm xa của Ukraine trước những cuộc tấn công của Nga.

Trước đó, ông Zelensky cảnh báo Matxcơva đang chuẩn bị một đợt tập kích quy mô lớn mới nhằm vào các mục tiêu trọng yếu của Ukraine. Nga đến nay chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Zelensky, song từng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc nhắm mục tiêu dân sự.

Sau khi tham vấn đội ngũ tình báo, quốc phòng và an ninh quốc gia, ông Zelensky tiết lộ Kiev đã điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch tác chiến, nhằm làm chậm đáng kể hơn nữa hoạt động sản xuất quân sự và một số quy trình kinh tế của Nga.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine cũng đã trao đổi riêng với các cơ quan an ninh, tình báo và Bộ Ngoại giao về những biện pháp bổ sung nhằm tăng cường phối hợp với các đối tác quốc tế trong các chiến dịch cần thiết tại vùng biển trung lập bên ngoài lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể các chiến dịch này là gì.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Kiev đã đề xuất ngừng bắn tại Biển Đen, nhằm tạo điều kiện nối lại hoạt động xuất khẩu lương thực và chuyển đề xuất này tới các đối tác quốc tế, theo Hãng tin Reuters.

“Hiện chúng tôi đang chờ phản hồi từ Nga” - ông Sybiha nói.

Theo ông Sybiha, Nga đã đề xuất Ukraine ngừng các cuộc tấn công nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên Kiev chỉ xem xét đề xuất này nếu nó nằm trong một thỏa thuận ngừng bắn rộng hơn, bao trùm toàn bộ lĩnh vực năng lượng.

Phía Nga chưa lên tiếng về thông tin này. Tuy nhiên hồi giữa tháng 8, Nga từng thẳng thừng bác bỏ đề xuất ngừng bắn với Ukraine ở Biển Đen, cho rằng những biện pháp này chỉ giúp Kiev có thời gian tạm nghỉ.