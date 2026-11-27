Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) nhân dịp Lễ Tạ ơn ngày 26-11, Tổng thống Trump được hỏi về lý do vì sao tuần trước vừa gọi ông Putin là “bạn tôi”, nhưng mới đây lại đăng thông điệp trên nền tảng Truth Social kêu gọi nhà lãnh đạo Nga “chấm dứt các hành động quân sự gây hấn” trên khắp châu Âu.

Tổng thống Trump cho biết ông muốn tập trung vào mục tiêu đạt được thỏa thuận thay vì công khai thể hiện thái độ không thiện chí với nhà lãnh đạo Nga.

“Tôi có thể nói ông ấy không phải bạn mình, nhưng chúng tôi muốn đạt thỏa thuận và chấm dứt cảnh đổ máu. Tôi có thể bước vào và nói ‘tôi không thích ông’. Nhưng khi đó, chúng ta lại gặp phải vấn đề tương tự tình cảnh giữa [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky với ông Putin” - ông Trump nói.

Ông Trump cho rằng trở ngại lớn nhất đối với một thỏa thuận hòa bình hiện nay là sự thù địch giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

“Vấn đề lớn nhất cản trở thỏa thuận là hai nhà lãnh đạo này thực sự rất ghét nhau. Khi tôi gặp và có quan hệ tốt với ông Putin, người mà tôi đã quen biết từ lâu, thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi rất tốt” - Tổng thống Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định đã áp đặt các biện pháp thuế quan và trừng phạt mạnh tay với Nga, nhưng vẫn muốn tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

“Tôi đã rất cứng rắn với Nga, nhưng cũng muốn đạt thỏa thuận nếu có thể. Tôi có thể nói những điều ngược lại, nhưng mọi chuyện rồi sẽ chẳng đi đến đâu” - ông Trump nói thêm.

Ông Trump bày tỏ tin tưởng ông Putin muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine, đồng thời cho rằng các bên cần có cùng thiện chí để đạt được mục tiêu này.

“Tôi nghĩ ông Putin muốn chiến tranh kết thúc. Phía bên kia cũng vậy. Mà muốn nhảy điệu tango thì phải có đủ hai người” - ông Trump nói.

Ở diễn biến liên quan, chia sẻ với Đài BBC ngày 26-11, ông Zelensky chỉ trích ông Trump vì gọi ông Putin là “bạn”, đồng thời gọi việc nhà lãnh đạo Mỹ đăng ảnh ôm nhà lãnh đạo Nga là điều “kỳ lạ”.

“Tất nhiên, đó là quyền của Tổng thống Mỹ, nhưng... điều đó thật kỳ lạ” - ông Zelensky nói.

Hôm 21-11, ông Trump đã đăng bức ảnh ông bắt tay ông Putin lên mạng xã hội Truth Social, kèm dòng chữ “bạn tôi”.

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev sau đó chia sẻ lại bức ảnh trên mạng xã hội X, kèm dòng bình luận: “Những người yêu nước đang làm chủ tình hình”.