Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay trong cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc ngày 19-11-2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 22-11, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin không phải là bạn của Mỹ trong vấn đề Ukraine, vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump dành những lời lẽ thân thiện cho nhà lãnh đạo Nga.

"Ông ấy không phải là bạn của Mỹ trong vấn đề Ukraine. Hoàn toàn không" - ông Clayton nói trong chương trình "This Week" của Đài ABC News.

Khi được hỏi về việc ông Trump gần đây mô tả ông Putin là bạn, ông Clayton cho rằng cách gọi này "hoàn toàn phù hợp" khi đặt trong bối cảnh các cuộc thảo luận giữa lãnh đạo ba cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới gồm Trung Quốc, Mỹ, Nga tại thành phố Thâm Quyến tuần trước.

Hôm 19-11, ông Trump lên tiếng bảo vệ việc gọi ông Putin là bạn, nói rằng: "Có những người sở hữu 4.000 vũ khí hạt nhân làm bạn vẫn tốt hơn là biến họ thành kẻ thù".

Tuy nhiên, khi được hỏi lại về vấn đề này vào hôm 20-11, ông Trump từ chối nói liệu ông Putin có phải là bạn của nước Mỹ nói chung hay không. "Tôi không thể nói thay cho nước Mỹ" - Tổng thống Trump lưu ý.

Việc nhà lãnh đạo mỹ mô tả ông Putin là bạn đã vấp phải sự chỉ trích từ các đồng minh của Ukraine ở châu Âu.

"Ông Putin không phải là bạn của chúng tôi và sẽ không bao giờ là bạn" - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố.

Khi được hỏi về những bình luận của ông Trump hôm 19-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ nhún vai rồi bỏ đi.

Bình luận trên nền tảng X về bức ảnh hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga bắt tay, ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài - viết ngày 22-11: "Những người bạn". Kèm theo bài đăng là biểu tượng cờ Nga "bắt tay" với cờ Mỹ.

Đến nay cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu sắp kết thúc. Các nhà đàm phán Nga và Ukraine cho biết vừa qua đã đạt được một số tiến triển tại Abu Dhabi, nhưng phía Mỹ nói rằng hai bên vẫn còn bất đồng về những vấn đề lớn, trong đó có lãnh thổ.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết phía các đặc phái viên Mỹ đang duy trì tham vấn chặt chẽ với Nga, Ukraine và các đối tác châu Âu về những bước đi tiếp theo.