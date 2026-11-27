Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trong cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, phát biểu với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida ngày 26-11, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không chắc về khả năng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15-12, hay không.

"Tôi không biết. Nhưng nếu ông ấy muốn đến, chắc chắn ông ấy có thể đến", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ thừa nhận một số người không muốn thấy ông Putin xuất hiện tại hội nghị, đồng thời bày tỏ hoài nghi về khả năng bản thân ông Putin muốn tham dự sự kiện này.

"Tuy nhiên, nếu quyền quyết định thuộc về tôi, tôi muốn ông ấy tham dự", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump đã gửi lời mời ông Putin tham dự hội nghị G20 từ tháng 9, song đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức, dù chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là sự kiện sẽ khai mạc.

Điện Kremlin vào cùng ngày cũng xác nhận vẫn chưa có quyết định về việc nhà lãnh đạo Nga tham dự hội nghị.

Lần gần đây nhất hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga gặp nhau là tại Hội nghị cấp cao APEC ở Trung Quốc vào tuần trước, song chưa có thông báo nào về cuộc gặp tiếp theo của hai bên.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Putin cho biết ông sẽ cân nhắc khả năng tham dự hội nghị G20, nhưng cần xem xét tình hình trong nước trước khi quyết định có tới Mỹ hay không.

Theo AFP, nhà lãnh đạo Nga có thể công bố quyết định này tại cuộc họp báo thường niên cuối năm, dự kiến diễn ra ngày 10-12.

Việc Washington mời Tổng thống Putin tham dự hội nghị G20 làm dấy lên những hoài nghi từ các đồng minh truyền thống của Mỹ tại châu Âu, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc.

Trước đó, cùng ngày, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump bày tỏ mong muốn Nga giảm các hành động quân sự mang tính gây hấn nhằm vào các vùng lãnh thổ ở châu Âu, với hy vọng điều này sẽ mở đường cho việc nhanh chóng giải quyết xung đột tại Ukraine.

Trong khi đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng được kỳ vọng sẽ tham dự hội nghị. Nếu ông Tập tham dự, đây sẽ là cuộc gặp thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung trong năm nay.