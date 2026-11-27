Người Palestine đau buồn trong lễ tang ông Khaled Abu Nada và vợ tại thành phố Gaza ngày 26-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 26-11, cuộc không kích của Israel nhằm vào một căn hộ tại Deir al-Balah, miền trung Dải Gaza, đã khiến ông Khaled Abu Nada - thành viên ban chính trị Hamas kiêm thứ trưởng giáo dục Gaza - cùng vợ thiệt mạng.

"Không có bất kỳ cảnh báo nào được đưa ra. Các trực thăng Apache của Israel đã không kích trực tiếp vào căn hộ này", phóng viên Ashraf Abu Amra của Đài Al Jazeera đưa tin trực tiếp từ hiện trường.

Tính chung, các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza đã khiến ít nhất 10 người Palestine thiệt mạng trong đêm 25 và ngày 26-11.

Quân đội Israel cho biết ông Abu Nada phụ trách các vấn đề kinh tế của Hamas, quản lý mạng lưới ngân hàng và đầu tư, đồng thời điều phối nguồn tiền phục vụ các hoạt động vũ trang và tăng cường năng lực quân sự của lực lượng này.

Theo quân đội Israel, cái chết của ông Abu Nada có thể làm suy yếu khả năng tài chính và quân sự của Hamas.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đây là một trong hàng loạt cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các thành viên và quan chức cấp cao Hamas trong thời gian gần đây, đồng thời tuyên bố Tel Aviv đã thành công tiêu diệt khoảng 80 tay súng Hamas trong tháng qua.

Trước đó, hai quan chức an ninh cấp cao của Hamas là ông Naim Abu Nahl - giám đốc Cơ quan An ninh nội địa Gaza, và ông Mohammed Abu al-Out - người đứng đầu lực lượng an ninh nội địa tại miền bắc Gaza, lần lượt thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ngày 24 và 25-11.

Hamas xác nhận ông Abu Nada thiệt mạng và là thành viên trực thuộc cơ quan chính trị của lực lượng này, song chưa bình luận về những cáo buộc khác từ phía Israel.

Ngày 26-11, lãnh đạo Hamas Khalil Al-Hayya tuyên bố lực lượng này không thể tiếp tục chịu đựng các cuộc tấn công của Israel và sẽ thảo luận với các phe phái Palestine khác về chiến dịch đáp trả.

Theo Reuters, đây là tín hiệu hiếm hoi về khả năng Hamas tiến hành các hành động đáp trả kể từ khi Israel tăng cường tấn công lực lượng này trong những tháng gần đây.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10-2025, các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn.

Theo Cơ quan Y tế Gaza, hơn 1.600 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.