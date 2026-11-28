Những ngày gần đây, Nga - Ukraine gia tăng tấn công nhau. Trong ảnh: Khói bốc lên phía trên các tòa nhà sau cuộc không kích của Nga tại Kiev vào rạng sáng 26-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 28-11, giới chức Nga cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ hơn 1.200 máy bay không người lái (drone) của Ukraine trong đợt tấn công qua đêm, trong đó hàng trăm chiếc drone hướng về vùng Matxcơva.

Bộ Quốc phòng Nga thông tin các lực lượng phòng không nước này đã "đánh chặn và phá hủy 1.246 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine" tại hơn chục vùng, trong đó có Matxcơva.

Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin cập nhật Nga phát hiện hơn 460 drone của Ukraine hướng về khu vực Matxcơva trong khoảng thời gian từ đêm 27-11 đến sáng 28-11 (giờ địa phương). Ông cho biết 123 chiếc drone đã bị phá hủy khi tiếp cận thành phố.

Thủ đô Matxcơva nằm cách khu vực biên giới Ukraine khoảng 500km. Các vùng khác được Bộ Quốc phòng Nga đề cập, trong đó có Volgograd và Krasnodar, cũng cách Ukraine hàng trăm km.

Cùng ngày, Ukraine ghi nhận các cuộc tấn công mới trên diện rộng, cho biết Nga đã phóng hàng trăm drone vào nhiều vùng của Ukraine.

Ông Ivan Fedorov, quan chức cấp cao tỉnh Zaporizhzhia, cho biết Nga đã phóng hơn 700 drone vào tỉnh này trong 24 giờ qua, khiến 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Trong khi đó Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng nước này tấn công các mục tiêu có liên quan đến quân đội Ukraine.

Đến nay những nỗ lực của Mỹ nhằm làm trung gian chấm dứt xung đột vẫn chưa mang đến thỏa thuận nào, ngoại trừ các cuộc trao đổi tù binh.

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