Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AFP

Theo báo The Kyiv Independent, ngày 27-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận nước này đã không phối hợp với các đối tác châu Âu trong vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu Nga tại Libya, sau khi giới chức Ý công khai bác bỏ tuyên bố trước đó của ông.

"Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hôm nay. Chúng tôi thảo luận về những vấn đề đang cùng giải quyết và điều quan trọng là chúng tôi hiểu nhau. Tôi xác nhận chiến dịch gần đây tại Libya được tiến hành mà không có sự phối hợp trước với các đối tác châu Âu" - ông Zelensky nói sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Ý.

Thông tin đính chính được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani bác bỏ phát biểu trước đó của ông Zelensky về việc phối hợp với các đồng minh.

"Không ai trong chúng tôi được thông báo. Không ai biết bất cứ điều gì về những gì Ukraine đang làm tại Libya. Vì vậy, những gì ông Zelensky nói là không đúng sự thật" - ông Tajani nói.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài BBC đăng ngày 26-11, ông Zelensky đã nói rằng các nhà ngoại giao Ukraine luôn phối hợp với người đồng cấp các nước mỗi khi lực lượng nước này hoạt động trên vùng biển nước ngoài, vùng biển quốc tế hoặc gần cơ sở hạ tầng của một quốc gia khác.

"Lực lượng của chúng tôi không bao giờ tấn công mà không có sự phối hợp nào với các đối tác" - ông Zelensky nói khi đó.

Hôm 22-11, xuồng không người lái của Ukraine tấn công tàu hộ vệ Merkury của Hải quân Nga tại cảng Benghazi, Libya. Chiến dịch do lực lượng Ukraine phối hợp với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thực hiện, sử dụng 7 xuồng không người lái do nước này tự sản xuất.

Sáng 28-11, Hãng thông tấn Tass của Nga bình luận rằng như vậy, ông Zelensky đã nói dối. "Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, ông Zelensky thừa nhận mình đã nói dối về việc phối hợp với các đồng minh của Kiev trong cuộc tấn công nhằm vào cảng Benghazi ở Libya" - Tass viết.



Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã cảnh báo nguy cơ chiến tranh lan sang Địa Trung Hải sau cuộc tấn công của Ukraine vào tàu Nga tại Libya, cách chiến trường ở Ukraine khoảng 2.000km.