Khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu ở Matxcơva ngày 20-9, sau vụ tấn công bằng drone mà giới chức Nga nghi do Ukraine thực hiện - Ảnh: REUTERS

Theo báo Financial Times ngày 27-11, một nhóm thượng nghị sĩ Nga đã trình ba dự luật nhằm hạn chế việc lan truyền thông tin liên quan đến các cuộc tấn công của Ukraine, trong đó có những cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu và trung tâm dữ liệu của Nga.

Cụ thể, các dự luật đề xuất áp dụng hình phạt tiền và án tù lên đến 5 năm đối với hành vi chia sẻ thông tin về hậu quả của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) và tên lửa của Ukraine, các vụ tấn công khủng bố, hành động phá hoại và âm mưu ám sát quan chức nhà nước và quân đội Nga.

Việc đưa tin về vị trí của các trang thiết bị quân sự, cơ sở sản xuất và lưu trữ vũ khí cũng sẽ bị hạn chế.

"Kẻ thù ngày càng tận dụng thông tin từ các nguồn công khai để làm suy yếu an ninh quốc gia", Thượng nghị sĩ Andrey Klishas, một trong những người đứng sau các đề xuất trên, nói với báo Kommersant của Nga.

Theo Financial Times, nếu được thông qua, các quy định mới có thể mở rộng phạm vi kiểm soát thông tin thời chiến, áp dụng đối với nhiều nhóm đối tượng, bất kể quan điểm của họ về cuộc xung đột.

Những biện pháp tương tự từng được xem xét vào năm 2023 nhưng bị gác lại do không nhận được sự ủng hộ của Điện Kremlin. Tuy nhiên, Financial Times dự đoán các dự luật lần này sẽ được duyệt.

Theo Hãng tin Interfax, khi được đề nghị bình luận về các dự luật trên ngày 27-11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng trong thời chiến cần đưa ra những quyết định nhằm bảo đảm an ninh, song cũng phải tính đến lợi ích của người dân và tránh những hệ quả tiêu cực phát sinh.

Ông Peskov cũng cho rằng còn quá sớm để bình luận thêm trước khi giới chuyên gia tiến hành thảo luận.

Bên cạnh các đề xuất của nhóm thượng nghị sĩ, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cũng có động thái siết chặt các quy định về thu thập thông tin.

Ngày 26-11, FSB đã mở rộng danh mục thông tin nhạy cảm được cho có thể hữu ích đối với người nước ngoài.

Danh mục được bổ sung các thông tin về những tù nhân được tuyển mộ để tham chiến tại Ukraine, các nhân viên trại giam tham gia công tác tuyển mộ, cũng như những linh kiện nước ngoài được Matxcơva sử dụng để sản xuất vũ khí.

Giờ đây, chỉ riêng việc thu thập những thông tin trên cũng có thể khiến một cá nhân bị xếp vào diện "tác nhân nước ngoài" - thuật ngữ pháp lý chỉ những cá nhân, tổ chức bị giới chức Nga xác định là nhận hỗ trợ hoặc chịu ảnh hưởng từ nước ngoài - ngay cả khi người đó không có bất kỳ liên hệ nào như vậy.

Những người bị xếp vào diện này phải đăng ký với nhà chức trách. Việc không tuân thủ quy định có thể dẫn đến án tù lên đến 5 năm.