Tổng thống Putin phát biểu tại lễ thượng cờ trên tàu ngầm hạt nhân Perm thuộc lớp Yasen-M, tại Nhà máy đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk ngày 27-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng thông tấn TASS ngày 27-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ thượng cờ trên tàu ngầm hạt nhân Perm tại Nhà máy đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk, tây bắc nước Nga.

Buổi lễ đánh dấu việc tàu ngầm Perm chính thức được đưa vào biên chế Hải quân Nga.

"Nga là một trong số ít quốc gia trên thế giới có khả năng chế tạo những tàu ngầm hạt nhân uy lực như thế này, với khả năng hoạt động trên phạm vi toàn cầu và có tầm quan trọng chiến lược", ông Putin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga cũng chúc mừng các thủy thủ, đồng thời ghi nhận những đóng góp của đội ngũ công nhân, các viện thiết kế, doanh nghiệp quốc phòng, trung tâm nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp công nghệ cao trong quá trình chế tạo tàu ngầm.

Perm là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa thứ năm thuộc dòng tàu ngầm đa nhiệm của dự án Yasen-M. Đây là tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư, được khởi đóng vào năm 2016 và hạ thủy vào năm 2025.

Sau khi hoàn thành tất cả các giai đoạn thử nghiệm, tàu Perm được ký biên bản nghiệm thu tại Nhà máy đóng tàu Sevmash hôm 10-11.

Tổng thống Putin chụp ảnh cùng các thủy thủ tại lễ thượng cờ - Ảnh: AFP

Theo TASS, điểm đáng chú ý của tàu Perm là khả năng mang tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon ngay trong cấu hình vũ khí tiêu chuẩn.

Dòng tàu ngầm Yasen-M tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực vũ khí, hệ thống điện tử và hệ thống động lực. Các linh kiện và vật liệu sử dụng trong quá trình đóng tàu đều do các nhà sản xuất trong nước cung cấp.

Đài Al Jazeera nhận xét lực lượng tàu ngầm hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong năng lực răn đe hạt nhân của Nga, nhờ khả năng hoạt động bí mật dưới lòng biển và duy trì năng lực tấn công đáp trả trong trường hợp nước này bị tấn công.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Putin cho biết Hải quân Nga sẽ tiếp nhận thêm 5 tàu ngầm hạt nhân từ nay đến năm 2030, trong đó có ba tàu thuộc lớp Yasen-M.

Theo ông Putin, các tàu ngầm thuộc lớp này có thể hoạt động tại bất kỳ khu vực nào trên các đại dương của thế giới và mang theo nhiều loại tên lửa hành trình.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Matxcơva sẽ tiếp tục hiện đại hóa lực lượng hải quân, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng các kế hoạch xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh sẽ được triển khai đầy đủ và đúng tiến độ.