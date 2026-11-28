Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AFP

“Tổng thống muốn cầu Crimea bị đánh sập hoàn toàn” - một nguồn tin quân sự Ukraine tiết lộ, cho biết thêm rằng các đòn tấn công mới nhằm vào phần kết cấu còn lại của cầu đã được lên kế hoạch.

Bài báo của Telegraph cũng hé lộ nhiều chi tiết tác chiến mới đằng sau loạt đòn tấn công liên tiếp của Ukraine từ ngày 17 đến 19-11 nhằm vào cây cầu.

Các đợt tập kích khiến một nhịp vòm kim loại chính và một đoạn đường bộ của cầu rơi xuống biển, đồng thời gây hư hại cho tuyến đường sắt liền kề.

Chiến dịch được cho là huy động tới 11 hệ thống vũ khí, triển khai qua 7 giai đoạn nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không và phòng thủ bờ biển của Nga quanh cây cầu trước khi tấn công mục tiêu.

Máy bay không người lái (drone) được sử dụng trong đợt tấn công mở màn. Sau đó, các đơn vị phòng thủ bờ biển thuộc Hải quân Ukraine phóng nhiều tên lửa hành trình Neptune do nước này sản xuất, rồi nhanh chóng rời khỏi vị trí nhằm tránh nguy cơ bị lực lượng Nga phản kích.

Theo một nguồn tin thuộc lữ đoàn tên lửa Ukraine, khoảng 2h sáng (giờ địa phương), đơn vị này nhận được thông tin một đoạn đường bộ cùng vòm cầu đỡ bên dưới đã rơi xuống biển.

Đêm hôm sau, lữ đoàn tiếp tục tập kích, nhắm vào nhịp cầu đường sắt nhằm làm suy yếu kết cấu và gây hư hại công trình. Theo nguồn tin này, chỉ sau khi hoàn tất nhiệm vụ, các binh sĩ mới biết chiến dịch được triển khai theo chỉ thị trực tiếp của Tổng thống Zelensky.

Phía Nga cũng xác nhận cầu Crimea đã bị tấn công, và tuyên bố Matxcơva sẽ đáp trả bằng những đòn tập kích "đau đớn hơn nhiều".

Về tình hình cầu Crimea, ngày 21-11, Hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Andrei Nikitin cho biết giao thông đường sắt qua cây cầu đã được khôi phục hoàn toàn.

Cùng ngày, báo Kyiv Independent dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara nhận định Nga có thể mất từ vài tháng đến một năm để dỡ bỏ phần cầu bị sập.

Cầu Crimea còn gọi là cầu eo biển Kerch, là công trình đường bộ và đường sắt dài 19km, nối miền nam Nga với bán đảo Crimea, khu vực Nga tuyên bố sáp nhập năm 2014 và hiện kiểm soát. Đây là cây cầu dài nhất châu Âu, có ý nghĩa chiến lược khi tạo tuyến vận tải trực tiếp từ Nga đến Crimea mà không phải đi qua lãnh thổ Ukraine.