Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký kết ở Manila (Philippines) ngày 17-11 - Ảnh: AP

Thủ tướng Thái Lan gửi thư tay cho Tổng thống Mỹ

Theo báo The Nation, ngày 28-11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tiết lộ ông đã tự tay viết thư gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump, đề nghị xem xét miễn thuế cho một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Thái Lan, trong đó có gạo thơm Jasmine và bắp.

Ông Anutin cho biết ý tưởng viết thư đến từ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun, khi ông và ông Trump dự Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

"Tôi viết tay trên một tờ giấy, mở đầu bằng lời 'Kính gửi ngài Tổng thống'. Tôi đề nghị ông xem xét miễn thuế thêm cho những mặt hàng quan trọng như gạo thơm Jasmine và bắp, rồi trao tận tay ông ấy", ông Anutin kể.

Theo báo Khaosod, ông Anutin nói với ông Trump rằng ông ấy có thể chuyển thẳng lá thư cho đại diện thương mại Mỹ. Tổng thống được cho là đã đọc thư rồi cất vào túi áo vest.

Sau đó, ông Anutin đã đến gặp một quan chức của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) và nhờ người này trao đổi thêm với ông chủ Nhà Trắng về đề nghị trên.

Mỹ đề xuất mức thuế 18%

Trước đó, ngày 17-11, tại Manila (Philippines), ông Anutin và ông Trump ký tuyên bố chung nêu các điều khoản chính của thỏa thuận thương mại song phương. Theo ông Anutin, đội ngũ pháp lý hai bên vẫn đang soạn thảo toàn văn thỏa thuận.

Đến ngày 25-11, USTR đề xuất áp thuế 18% đối với một số mặt hàng Thái Lan theo Mục 301 của Luật Thương mại Mỹ, có tính đến mức thuế hiện hành theo mục này.

Washington cũng để ngỏ khả năng áp thuế tới 25% nếu kết quả tham vấn và các cam kết hiện có chưa đáp ứng yêu cầu. Hạn gửi ý kiến bằng văn bản là ngày 5-1-2027, còn các phiên điều trần công khai dự kiến bắt đầu ngày 25-1-2027.

Theo ông Anutin, các nhà đàm phán Thái Lan trước đó dự tính mức thuế khoảng 19-20%. Ông cho rằng thuế cao hơn sẽ làm giảm sức cạnh tranh của hàng Thái Lan tại Mỹ và khiến doanh nghiệp khó lên kế hoạch sản xuất, đầu tư.

Thái Lan tìm kiếm thêm thỏa thuận thương mại

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trên chương trình "Trò chuyện cùng Thủ tướng Anutin" ngày 28-11 - Ảnh: KHAOSOD

Theo The Nation, Thủ tướng Anutin cho rằng tiến triển trong đàm phán giữa Thái Lan và Mỹ đã thu hút sự quan tâm của đối tác thương mại trong khu vực.

Ngày 24-11, Anh bắt đầu lấy ý kiến công chúng về những nội dung nên ưu tiên nếu đàm phán hiệp định thương mại tự do với Thái Lan.

Bangkok cũng hy vọng hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EU) chậm nhất vào năm 2027.

Theo ông Anutin, hiệp định với EU có thể giúp các doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại châu Âu mua thêm nguyên liệu, linh kiện và bao bì từ Thái Lan.

Thái Lan vượt qua vòng đánh giá đầu tiên của OECD Thủ tướng Anutin cho biết Thái Lan đã vượt qua vòng đánh giá ban đầu của Ủy ban Chính sách quản lý thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Nước này còn 24 bước đánh giá, trong đó một số bước có thể tiến hành song song. Ông Anutin cho biết Tổng thư ký OECD Mathias Cormann hoan nghênh sự hợp tác của Thái Lan và đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ của đội ngũ công chức nước này.