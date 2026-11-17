Thủ tướng Anutin và Tổng thống Trump cầm văn kiện thương mại vừa ký tại Manila, Philippines ngày 17-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 17-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ký tuyên bố chung về thương mại bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Manila, Philippines.

Tuyên bố đánh dấu bước tiến quan trọng trong đàm phán thương mại giữa hai nước, dù thỏa thuận chính thức vẫn chưa được ký kết.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, ông Trump cho biết Thái Lan đã đồng ý xóa bỏ toàn bộ thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, điều mà Washington đã theo đuổi từ lâu.

Ngoài ra, Bangkok cũng sẽ dỡ bỏ nhiều rào cản thương mại đối với ô tô, thiết bị y tế, dược phẩm, ethanol và thịt gia cầm của Mỹ, đồng thời cam kết mua thêm nông sản Mỹ với tổng giá trị ước tính 2,6 tỉ USD.

"Đây là một chiến thắng đáng kinh ngạc cho cả hai nước", ông Trump tuyên bố, đồng thời kỳ vọng thỏa thuận chính thức sẽ được hoàn tất trong những tuần tới.

Về phần mình, Thủ tướng Anutin bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ sớm ký kết thỏa thuận, qua đó thúc đẩy quan hệ thương mại và mở ra thêm cơ hội hợp tác.

"Tôi tin rằng thỏa thuận sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ thương mại giữa hai nước và mở ra những cơ hội mới cho tất cả các bên liên quan", ông Anutin phát biểu.

Thỏa thuận trên có ý nghĩa quan trọng đối với Thái Lan, bởi Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này, chiếm 24,6% tổng kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến nay.

Theo số liệu của Mỹ, Thái Lan đạt thặng dư thương mại 71,7 tỉ USD với Mỹ trong năm 2025, tức giá trị hàng hóa Bangkok bán sang Washington cao hơn đáng kể so với lượng hàng nhập khẩu ngược lại.

Hai nước bắt đầu đạt được những bước tiến trong đàm phán từ tháng 10-2025, khi công bố khuôn khổ thỏa thuận thương mại sơ bộ.

Theo đó, Thái Lan đồng ý xóa bỏ thuế quan đối với khoảng 99% hàng hóa Mỹ, trong khi Washington áp mức thuế 19% đối với hàng hóa Thái Lan, giảm từ mức 36%.

Tuy nhiên, chính sách thuế của Mỹ đã có những thay đổi kể từ đó.

Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế đối ứng vào tháng 2 năm nay, Washington bắt đầu áp dụng các biện pháp thuế mới.

Kể từ tháng 7, phần lớn hàng hóa Thái Lan thuộc diện chịu mức thuế 12,5% từ Mỹ, theo cuộc điều tra liên quan đến lao động cưỡng bức.

Thái Lan cũng nằm trong danh sách các quốc gia bị Mỹ siết kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, nhằm ngăn công nghệ Mỹ được chuyển tiếp sang Trung Quốc. Danh sách này vừa được công bố ngày 16-11.