Ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Visit Indochina - gặp gỡ các đại lý du lịch từ Philippines trải nghiệm Đà Nẵng - Ảnh: VĂN DŨNG

Điều Đà Nẵng cần trong giai đoạn 2026-2030 không chỉ là quảng bá nhiều hơn, mà là tạo ra những trải nghiệm khác biệt, để du khách có lý do ở lại lâu hơn, quay trở lại và giới thiệu thành phố với bạn bè.

Từ những điểm tham quan đến hành trình trải nghiệm

Đoàn du khách được Visit Indochina dẫn trải nghiệm Bà Nà Hills - Ảnh: NGUYỄN SƠN THỦY

Lâu nay, hình ảnh Đà Nẵng được nhận diện chủ yếu qua biển, khu nghỉ dưỡng, công trình biểu tượng và những sự kiện lớn.

Đây vẫn là lợi thế quan trọng, nhưng khó tạo khác biệt lâu dài khi nhiều điểm đến trong khu vực cũng đang đầu tư mạnh vào những sản phẩm tương tự.

Không gian thành phố mới cho phép Đà Nẵng thay đổi cách tiếp cận: thay vì quảng bá từng địa danh riêng lẻ, hãy xây dựng những hành trình kết nối biển, núi, đô thị, di sản và đời sống cộng đồng.

Du khách có thể tận hưởng biển Đà Nẵng, khám phá phố cổ Hội An, tìm hiểu văn hóa Chăm tại Mỹ Sơn.

Khách cũng có thể trải nghiệm nghề gốm Thanh Hà, nghề mộc Kim Bồng hay khám phá đời sống cộng đồng Cơ Tuở miền núi phía Tây...

Nhưng điều quan trọng không phải là đưa du khách đi qua càng nhiều địa điểm càng tốt, mà là giúp họ hiểu những câu chuyện văn hóa, gặp gỡ người dân và có những trải nghiệm đáng nhớ.

Thành phố cần khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, sáng tạo, sinh thái và cộng đồng, trong đó người dân địa phương trực tiếp tham gia, giới thiệu bản sắc và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Một điểm đến hấp dẫn không chỉ có nhiều nơi để tham quan, mà còn phải có những câu chuyện khiến du khách muốn khám phá.

Trải nghiệm thực tế mới tạo nên thương hiệu

Khách trải nghiệm Chùa Linh Ứng, TP Đà Nẵng - Ảnh: NGUYỄN SƠN THỦY

Quảng bá có thể khiến du khách biết đến Đà Nẵng, nhưng chất lượng trải nghiệm mới quyết định họ có quay lại hay không.

Ấn tượng về thành phố bắt đầu từ sân bay, phương tiện di chuyển, khả năng tiếp cận thông tin, chất lượng lưu trú, dịch vụ ăn uống đến cách ứng xử của người dân và nhân viên phục vụ.

Một thủ tục thiếu thuận tiện, thông tin khó tìm, giá dịch vụ chưa minh bạch hay những bất cập về môi trường đều có thể làm giảm thiện cảm của du khách, bất kể điểm đến sở hữu cảnh quan đẹp đến đâu.

Vì vậy, cần ưu tiên cải thiện những điểm tiếp xúc trực tiếp với khách quốc tế: thông tin đa ngôn ngữ tại sân bay, nhà ga, điểm tham quan; kết nối giao thông thuận tiện; hệ thống hỗ trợ du khách dễ tiếp cận và phản hồi nhanh.

Đồng thời, cần chú trọng môi trường du lịch an toàn, sạch đẹp, thân thiện và minh bạch.

Một thành phố đáng sống cũng phải được cảm nhận qua công viên xanh, không gian công cộng, đường đi bộ, cảnh quan ven sông, ven biển và các hoạt động văn hóa phục vụ cộng đồng.

Đà Nẵng không nhất thiết phải xây dựng thêm những công trình đồ sộ để tạo điểm nhấn. Một không gian công cộng được thiết kế sáng tạo, một khu phố đi bộ hấp dẫn hay một bảo tàng có cách trưng bày độc đáo cũng có thể trở thành biểu tượng mới.

Đầu tư cho chất lượng sống của người dân cũng chính là đầu tư cho sức hấp dẫn lâu dài của du lịch.

Biến văn hóa, sự kiện thành sức hút riêng

Du khách tham quan làng rau Túy Loan, TP Đà Nẵng - Ảnh: NGUYỄN SƠN THỦY

Lễ hội pháo hoa quốc tế, marathon, IRONMAN và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đã góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng như một thành phố sự kiện.

Tuy nhiên, thay vì chạy theo số lượng, cần tập trung phát triển những sự kiện định kỳ có bản sắc riêng, đủ sức thu hút công chúng quốc tế và tạo giá trị kinh tế lâu dài.

Bên cạnh các sự kiện hiện có, Đà Nẵng có thể phát triển những hoạt động về điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật đương đại, thể thao biển và giao lưu văn hóa quốc tế.

Đặc biệt, điện ảnh là một hướng quảng bá đáng quan tâm. Với lợi thế kết hợp biển, sông, núi rừng, đô thị và di sản, Đà Nẵng có nhiều bối cảnh hấp dẫn để thu hút các đoàn làm phim.

Thành phố có thể hỗ trợ thủ tục quay phim, kết nối địa điểm, hợp tác với các nhà sản xuất và phát triển sản phẩm du lịch gắn với những bối cảnh điện ảnh được công chúng yêu thích.

Cùng với đó, cần đổi mới cách giới thiệu văn hóa Chăm, văn hóa Cơ Tu, nghệ thuật bài chòi, tuồng, làng nghề và ẩm thực bằng những hình thức kể chuyện hiện đại, phù hợp với từng thị trường khách.

Di sản không nên chỉ là nơi du khách đến chụp ảnh, mà phải trở thành không gian để họ khám phá, tương tác và hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương.

Để mỗi du khách trở thành một đại sứ

Hình ảnh vùng đất, con người Đà Nẵng tạo sức hút mạnh mẽ cho du khách - Ảnh: NGUYỄN SƠN THỦY

Trong thời đại mạng xã hội, hình ảnh điểm đến không còn được quyết định hoàn toàn bởi các chiến dịch truyền thông chính thức.

Một video trải nghiệm chân thực, một bài đánh giá tích cực hay câu chuyện được chia sẻ trên các nền tảng du lịch có thể tác động mạnh đến quyết định lựa chọn điểm đến.

Vì vậy, bên cạnh hợp tác với hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch và các cơ quan truyền thông quốc tế, Đà Nẵng cần phát huy sức lan tỏa từ chính du khách và cộng đồng địa phương.

Thành phố có thể khuyến khích hướng dẫn viên, nghệ nhân, người dân và các nhà sáng tạo nội dung chia sẻ câu chuyện về Đà Nẵng bằng góc nhìn riêng, thay vì chỉ sử dụng những thông điệp quảng cáo được xây dựng sẵn.

Đồng thời, cần thiết lập cơ chế theo dõi, tiếp nhận và phản hồi đánh giá của khách quốc tế trên các nền tảng số.

Những phản ánh về giá cả, dịch vụ, giao thông hay môi trường cần được xem là thông tin hữu ích để cải thiện điểm đến, không đơn thuần là vấn đề xử lý truyền thông.

Đặc biệt, người dân chỉ thực sự trở thành đại sứ thương hiệu khi họ tự hào về thành phố và được hưởng lợi từ sự phát triển du lịch.

Chìa khóa truyền thông cho Đà Nẵng: Một chiến lược nhận diện thương hiệu chung Để khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, Đà Nẵng cần xây dựng chiến lược thương hiệu thành phố giai đoạn 2026-2030 với định vị rõ ràng, nhất quán và có khả năng đo lường. Chiến lược này phải kết nối du lịch với văn hóa, môi trường sống, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế, đồng thời có sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cư dân. Mỗi thị trường khách có thể cần cách tiếp cận khác nhau, nhưng tất cả phải góp phần tạo nên một hình ảnh Đà Nẵng thống nhất, có bản sắc. Hiệu quả quảng bá không nên chỉ đo bằng lượt tiếp cận truyền thông hay số lượng sự kiện, mà cần tính đến mức độ hài lòng, thời gian lưu trú, mong muốn quay trở lại của du khách và lợi ích mà cộng đồng nhận được. Sau cùng, thương hiệu du lịch mạnh không nằm ở những gì thành phố tự giới thiệu, mà ở những gì du khách thực sự trải nghiệm và tự nguyện chia sẻ. Đà Nẵng đã có những lợi thế để vươn xa. Điều cần làm là biến những lợi thế ấy thành trải nghiệm đáng nhớ, chất lượng dịch vụ đáng tin cậy và những giá trị khiến du khách muốn quay lại.

Hội thảo Chiến lược truyền thông định vị thương hiệu Đà Nẵng trên toàn cầu Dự kiến ngày 2-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Báo điện tử Tuổi Trẻ tổ chức hội thảo Chiến lược truyền thông định vị thương hiệu Đà Nẵng trên toàn cầu. Dự kiến ngày 2-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Báo điện tửtổ chức hội thảo Hội thảo dự kiến quy tụ 130 đại biểu là các chuyên gia trong và ngoài nước, nhà quản lý, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông. Các đại biểu sẽ tập trung nhận diện giá trị cốt lõi, bản sắc, lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng, đề xuất giải pháp truyền thông trên các nền tảng quốc tế. Những ý kiến tại hội thảo sẽ là cơ sở hoàn thiện đề án truyền thông quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030.

