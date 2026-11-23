Không gian hai bên bờ sông Hàn được làm nơi tổ chức các hoạt động đón Giáng sinh, mừng năm mới - Ảnh: Đà Nẵng Fantastic.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng, mùa Giáng sinh 2026 sẽ có nhiều chương trình trải dài từ khu vực trung tâm, các bãi biển đến Hội An và những khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Các khu lưu trú lớn chộn rộn Giáng sinh

Một trong những sự kiện đáng chú ý là Da Nang Christmas Market 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 6-12 tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, đường Võ Nguyên Giáp.

Lấy cảm hứng từ những phiên chợ Giáng sinh châu Âu, sự kiện dự kiến quy tụ hơn 70 gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công, quà tặng, đồ trang trí, ẩm thực và đồ uống.

Không gian hội chợ được trang trí bằng cây thông, ánh sáng lễ hội, kết hợp các chương trình âm nhạc và giải trí.

Đây là hoạt động mở cửa miễn phí, tạo thêm điểm vui chơi, mua sắm cho người dân và du khách dịp cuối năm.

Ngày 3-12, Furama Resort Danang mở đầu mùa lễ hội bằng nghi thức thắp sáng cây thông, kết hợp hợp xướng của học sinh Trường Quốc tế St. Nicholas và biểu diễn âm nhạc.

Mùa Giáng sinh và năm mới 2026, Hoiana Resort & Golf (Đà Nẵng) cũng tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề From the Sea to the Season, lấy cảm hứng từ những làng chài ven biển miền Trung.

Lễ thắp sáng cây thông Noel - Ảnh: VIỆT HƯỜNG

Điểm nhấn là không gian Giáng sinh được trang trí bằng lưới đánh cá, vỏ sò, tre và những vật liệu gần gũi với đời sống ngư dân.

Ngày 3-12, khu nghỉ dưỡng tổ chức lễ thắp sáng cây thông, biểu diễn âm nhạc và giới thiệu dự án thiện nguyện For Every Little Dream, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đêm 24 và 31-12, Hoiana tổ chức các tiệc buffet, chương trình ẩm thực Á - Âu cùng nhiều hoạt động giải trí như bowling, golf mini, thể thao tương tác và karaoke.

Đặc biệt, đêm giao thừa tại NOX Beach Club có chương trình âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật và màn pháo hoa lúc nửa đêm.

Du khách cũng có thể lựa chọn đón năm mới tại Quang Nam House trong không gian yên tĩnh, ngắm pháo hoa bên biển.

Tạo trải nghiệm Giáng sinh khác biệt cho du khách

Không chỉ trang trí cây thông, nhiều khu nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng còn đưa những câu chuyện văn hóa, thiên nhiên vào các chương trình đón Noel.

Tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, chương trình The Curious Christmas of Son Tra diễn ra từ ngày 21-11-2026 đến 10-1-2027.

Du khách sẽ tham gia hành trình khám phá bảy cây thông lấy cảm hứng từ các loài động vật trên bán đảo Sơn Trà, lần theo những gợi ý và chi tiết ẩn trong khu nghỉ dưỡng.

Khách quốc tế trải nghiệm Giáng sinh tại Đà Nẵng - Ảnh: HUY ANH

Tại Hội An, Bel Marina Hoi An Resort giới thiệu cây thông làm từ lụa, lấy cảm hứng từ truyền thống tơ lụa của phố cổ. Lễ thắp sáng diễn ra tối 1-12 bên dòng sông Hoài.

Đêm 24-12, hàng loạt khu nghỉ dưỡng ven biển như Pullman, Sheraton Grand, Fusion Resort & Villas, Danang Marriott và Four Seasons Resort The Nam Hai tổ chức các chương trình ẩm thực, âm nhạc và hoạt động dành cho gia đình.

Bà Nà Hills, sông Hàn sẽ rực sáng

Tại Sun World Ba Na Hills, khu du lịch dự kiến giới thiệu Dream Town trong tháng 12-2026, với ý tưởng xây dựng thị trấn Giáng sinh quanh năm.

Không gian này được thiết kế theo chủ đề Noel, với những nhân vật, câu chuyện và góc phố mang không khí lễ hội.

Ở Hội An, các hoạt động đón Noel dự kiến diễn ra trong hai ngày 24 và 25-12 tại khu phố cổ. Trước đó, Lễ hội đèn lồng quốc tế Đà Nẵng 2026 được lên lịch từ ngày 3 đến 6-12, góp thêm không gian tham quan, trải nghiệm cho khách du lịch cuối năm.

Theo kế hoạch của UBND TP Đà Nẵng, Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2027 diễn ra từ ngày 30-12-2026 đến 3-1-2027 với chủ đề "Đà Nẵng cùng thế giới đón năm mới". Các hoạt động tập trung tại phố đi bộ Bạch Đằng, không gian cảnh quan hai bên cầu Rồng và kết nối nhiều điểm đến khác trên địa bàn.