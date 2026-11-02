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Tiệm cà phê rực sáng đèn LED, dựng gần 200 cây kẹo khổng lồ đón Giáng sinh sớm

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HOÀI PHƯƠNG
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HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
VĂN TRUNG
VĂN TRUNG

Một tiệm cà phê trên đường Phan Văn Trị (TP.HCM) gây chú ý khi đầu tư gần 200 cây kẹo khổng lồ cùng 1.000m đèn LED trang trí đón Giáng sinh sớm, tạo nên không gian rực rỡ thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in.

Tiệm cà phê rực sáng đèn LED, dựng gần 200 cây kẹo khổng lồ đón Giáng sinh sớm - Ảnh 1.

Không khí Giáng sinh sớm tại Tiệm cà phê Mê trên đường Phan Văn Trị - Ảnh: VĂN TRUNG

Những ngày này, Tiệm cà phê Mê trên đường Phan Văn Trị (TP.HCM) đang tất bật hoàn thiện không gian trang trí Giáng sinh theo chủ đề “ngôi nhà kẹo mút”. 

Dù việc trang trí chưa hoàn thiện nhưng địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, trải nghiệm không khí lễ hội sớm.

Tiệm cà phê biến thành "ngôi nhà kẹo mút"

Anh Trần Thế Hiển - chủ Tiệm cà phê Mê, chia sẻ với Tuổi Trẻ điểm nhấn của không gian năm nay là gần 200 cây kẹo mút với nhiều kích thước, cây kẹo to nhất dài đến 2m. Những cây kẹo được bố trí khắp mặt tiền khuôn viên, kết hợp hệ thống đèn LED có tổng chiều dài gần 1.000m, tạo nên không gian rực rỡ vào buổi tối.

Việc trang trí Giáng sinh ở quán này bắt đầu từ năm ngoái. Anh Thế Hiển nói năm trước không gian mang trang trí hình ảnh hộp quà, gấu và ông già Noel, năm nay quán chọn chủ đề nhà kẹo mút để tạo sự mới lạ, mang đến nhiều góc chụp ảnh cho khách.

Anh Hiển cho biết thêm quán vẫn đang hoàn thiện các hạng mục trang trí, dự kiến giữa tuần sau sẽ hoàn tất. Bên cạnh những cây kẹo trang trí, một số cây kẹo thiết kế phát sáng sẽ được lắp đặt bao quanh quán. 

Không gian bên trong tiếp tục giữ lại hình ảnh gấu, đồng thời bổ sung bàn tiệc Giáng sinh ở khu vực phía trên và hai bên để khách có thêm góc chụp ảnh.

Tiệm cà phê rực sáng đèn LED, dựng gần 200 cây kẹo khổng lồ đón Giáng sinh sớm - Ảnh 2.

Cây thông cao khoảng 12m góp thêm điểm nhấn cho khu vực phía trước quán - Ảnh: VĂN TRUNG

Trước quán có đặt một cây thông cao khoảng 12m và bố trí tiểu cảnh Giáng sinh để du khách thỏa thích chụp ảnh. 

Hệ thống đèn được bật từ khoảng 17h đến 5h sáng hôm sau. Theo chủ quán, đèn LED tiêu thụ ít điện, ít tỏa nhiệt nên có thể duy trì chiếu sáng trong nhiều giờ liên tục.

"Mỗi năm quán đều đầu tư, làm mới không gian để tạo không khí Giáng sinh và có thêm trải nghiệm cho khách", anh Hiển chia sẻ.

Tiệm cà phê rực sáng đèn LED, dựng gần 200 cây kẹo khổng lồ đón Giáng sinh sớm - Ảnh 3.

Không gian check-in thu hút nhiều bạn trẻ khi màn đêm buông xuống - Ảnh: VĂN TRUNG

Điểm hẹn Giáng sinh sớm 

Không gian trang trí Giáng sinh tại Tiệm cà phê Mê thu hút khách nhiều hơn vào buổi tối, đặc biệt từ 20h đến 22h và những ngày cuối tuần. Theo anh Hiển, lượng khách đến quán tăng khoảng 30-40% so với trước đây.

Quán phục vụ khách 24/24, tạo điều kiện để mọi người ghé chụp ảnh vào nhiều khung giờ khác nhau. Theo anh Thế Hiển, không chỉ có bạn trẻ trong nước, một số du khách nước ngoài sau khi vui chơi ở phố đi bộ Bùi Viện cũng tìm đến đây để trải nghiệm không gian Giáng sinh.

Với chủ đề nhà kẹo mút, hệ thống đèn phủ khắp không gian và thời gian mở cửa xuyên đêm, Tiệm cà phê Mê đang trở thành một trong những điểm hẹn chụp ảnh Giáng sinh sớm được nhiều bạn trẻ quan tâm tại TP.HCM.

Tiệm cà phê rực sáng đèn LED, dựng gần 200 cây kẹo khổng lồ đón Giáng sinh sớm - Ảnh 4.
Tiệm cà phê rực sáng đèn LED, dựng gần 200 cây kẹo khổng lồ đón Giáng sinh sớm - Ảnh 5.
Tiệm cà phê rực sáng đèn LED, dựng gần 200 cây kẹo khổng lồ đón Giáng sinh sớm - Ảnh 6.

Một góc trang trí mang sắc màu lễ hội - Ảnh: VĂN TRUNG 

Tiệm cà phê rực sáng đèn LED, dựng gần 200 cây kẹo khổng lồ đón Giáng sinh sớm - Ảnh 7.
Tiệm cà phê rực sáng đèn LED, dựng gần 200 cây kẹo khổng lồ đón Giáng sinh sớm - Ảnh 8.

Khu vực tiểu cảnh thu hút đông du khách chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: VĂN TRUNG

Tiệm cà phê rực sáng đèn LED, dựng gần 200 cây kẹo khổng lồ đón Giáng sinh sớm - Ảnh 9.

Hai bạn trẻ đến từ Nhà Bè check-in trước quán - Ảnh: VĂN TRUNG

Chủ quán làm mới không gian mỗi mùa Giáng sinh nhằm đem đến trải nghiệm khác biệt cho khách - Ảnh: VĂN TRUNG

Tiệm cà phê rực sáng đèn LED, dựng gần 200 cây kẹo khổng lồ đón Giáng sinh sớm - Ảnh 15.

Khu vực bên trong quán được trang trí đầy gấu bông - Ảnh: VĂN TRUNG

Tiệm cà phê rực sáng đèn LED, dựng gần 200 cây kẹo khổng lồ đón Giáng sinh sớm - Ảnh 16.
Tiệm cà phê rực sáng đèn LED, dựng gần 200 cây kẹo khổng lồ đón Giáng sinh sớm - Ảnh 17.
Tiệm cà phê rực sáng đèn LED, dựng gần 200 cây kẹo khổng lồ đón Giáng sinh sớm - Ảnh 18.

Các chi tiết trang trí được sắp đặt thành nhiều góc chụp ảnh dành cho khách ghé quán - Ảnh: VĂN TRUNG

Tiệm cà phê rực sáng đèn LED, dựng gần 200 cây kẹo khổng lồ đón Giáng sinh sớm - Ảnh 19.

Chị Dung và con gái đến từ phường An Hội Tây đón Giáng sinh sớm - Ảnh: VĂN TRUNG

Tiệm cà phê rực sáng đèn LED, dựng gần 200 cây kẹo khổng lồ đón Giáng sinh sớm - Ảnh 20.

Cây thông gấu bông thu hút nhiều người check-in - Ảnh: VĂN TRUNG

Lung linh sắc màu Giáng sinh - Video: VĂN TRUNG

Tiệm cà phê rực sáng đèn LED, dựng gần 200 cây kẹo khổng lồ đón Giáng sinh sớm - Ảnh 20.Không khí Giáng sinh đang rực rỡ tràn ngập phố phường

Cả nước lúc này như một thế giới kỳ diệu, lấp lánh sắc màu. Hòa vào không khí đó là các chương trình văn hóa, giải trí mừng lễ Noel và năm mới.

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HOÀI PHƯƠNG - VĂN TRUNG
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    Chủ đề: noel Đèn LED Giáng sinh Phan Văn Trị Tiệm cà phê Mê

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