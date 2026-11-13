Đến Đà Nẵng tập thở, thiền nổi, đón bình minh trên biển Mỹ Khê

Hàng trăm người tập thiền trên bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng trong sự kiện gần đây - Ảnh: Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng

Ngày 13-11, tại Furama Resort Đà Nẵng, hơn 150 chuyên gia y khoa, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ y tế tham dự Hội nghị Y học trường thọ và Lão hóa khỏe mạnh Đà Nẵng 2026 (Da Nang Longevity Summit 2026).

Đà Nẵng là điểm đến du lịch, chữa lành

Trước khi bước vào hội nghị, các chuyên gia được giới thiệu hành trình trải nghiệm bắt đầu bằng hoạt động luyện thở lúc bình minh bên bờ biển Mỹ Khê.

Trong không gian biển buổi sớm, người tham gia thực hành các bài tập thở, tận hưởng không khí trong lành và tìm hiểu những hoạt động chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng.

Hành trình còn có trải nghiệm thiền nổi trên mặt biển, tìm hiểu liệu pháp ánh sáng đỏ, thực hành đánh giá khả năng vận động và một số chỉ số sức khỏe.

Các nội dung về dinh dưỡng, giấc ngủ, khả năng phục hồi thể chất cũng được giới thiệu, giúp người tham dự hình dung những dịch vụ có thể kết hợp trong một kỳ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe.

Theo thông tin từ chương trình, các hoạt động này được ngành du lịch phối hợp tổ chức nhằm giới thiệu điều kiện, hạ tầng và khả năng phát triển sản phẩm du lịch sức khỏe tại Đà Nẵng.

Thay vì chỉ tham quan, nghỉ dưỡng theo cách truyền thống, du khách có thể tiếp cận thêm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhu cầu.

Chương trình thiền, chăm sóc sức khỏe tại khu vực bán đảo Sơn Trà - Ảnh: T.N.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trong bối cảnh tuổi thọ trung bình tăng, dân số già hóa, việc chuyển từ tư duy điều trị bệnh sang chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng sống ngày càng quan trọng.

Đà Nẵng có lợi thế về môi trường sống, cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng du lịch cùng hệ thống cơ sở y tế đang được đầu tư.

Đây là những điều kiện thuận lợi để thành phố phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, kết hợp y tế, nghỉ dưỡng và du lịch.

Thời gian qua, ngành du lịch và các đơn vị liên quan đã phối hợp đón nhiều đoàn khách đến Đà Nẵng kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Đây được xem là lĩnh vực mới, có tiềm năng phát triển mà thành phố đã có quá trình chuẩn bị.

"Không phải cứ trẻ là khỏe"

Diễn ra trong hai ngày 13 và 14-11, hội nghị tập trung vào các chủ đề như sinh học lão hóa, sức khỏe chuyển hóa, thần kinh, sức khỏe phụ nữ, dấu ấn sinh học và mô hình phát triển hạ tầng du lịch y tế.

Chương trình do Mạng lưới Đầu tư nước ngoài Đà Nẵng (DNFIN) đồng chủ trì, Công ty Thể thao Công nghệ cao Evo Việt Nam là đơn vị đồng tổ chức.

Nội dung đáng chú ý được nhiều nhà khoa học quan tâm tại hội nghị là quan niệm về tuổi sinh học và cách đánh giá một người có thực sự khỏe mạnh hay không.

Trong bài trình bày về tuổi sinh học, bác sĩ Suwimol Pechlert (Thái Lan) đưa ra ví dụ hai người cùng 55 tuổi nhưng có thể khác biệt lớn về sức mạnh cơ bắp, huyết áp, đường huyết, khả năng vận động và nguy cơ mắc bệnh.

Lãnh đạo Đà Nẵng cùng các nhà khoa học, chuyên gia chụp ảnh tại hội thảo - Ảnh: BÁ DŨNG

Bác sĩ Suwimol Pechlert cho rằng tuổi sinh học được ước tính dựa trên các dấu ấn sinh học và thuật toán. Tuy nhiên, không có một xét nghiệm hay dấu ấn sinh học đơn lẻ nào phản ánh đầy đủ quá trình lão hóa.

Việc thu thập nhiều dữ liệu sức khỏe cũng không đồng nghĩa với chăm sóc tốt hơn nếu kết quả không giúp cải thiện các quyết định điều trị, phòng bệnh.

Thay vì chạy theo một con số tuổi sinh học trẻ hơn tuổi thật, điều cần quan tâm là sức khỏe tim mạch, khả năng vận động, nhận thức, mức độ độc lập trong sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Góc nhìn này cũng đặt ra yêu cầu đối với việc phát triển du lịch sức khỏe tại Đà Nẵng: Không chỉ mang đến những trải nghiệm mới lạ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần có cơ sở khoa học, bảo đảm chất lượng và mang lại lợi ích thực tế cho du khách.

Theo số liệu của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam kết hợp du lịch và chăm sóc sức khỏe tăng trung bình khoảng 12% mỗi năm. Đón đầu xu hướng này, TP Đà Nẵng tập trung xây dựng nhiều dịch vụ khác nhau, trong đó có hoạt động du lịch kết hợp chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Hiện thành phố có hàng chục bệnh viện lớn nhỏ cùng hệ thống chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng quy mô nhất miền Trung. Trải nghiệm hạ tầng của Đà Nẵng trong nhiều ngày diễn ra hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia ấn tượng trước việc một đô thị hội tụ rất cơ bản các điều kiện để chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng tái tạo sức lực của con người.