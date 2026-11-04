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Đà Nẵng tính đưa hình ảnh du lịch thành phố lên thân máy bay Vietjet, mở rộng đường bay quốc tế

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

UBND TP Đà Nẵng và Vietjet ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030, hướng đến mở rộng đường bay quốc tế, thu hút khách du lịch và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng trên thân máy bay.

Đà Nẵng tính đưa hình ảnh du lịch thành phố lên thân máy bay Vietjet, mở rộng đường bay quốc tế - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhận món quà lưu niệm từ ông Đỗ Xuân Quang, Phó tổng giám đốc Vietjet - Ảnh: BÁ DŨNG

Lễ ký kết ngày 4-11 có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Đỗ Xuân Quang - Phó tổng giám đốc Vietjet.

Đáng chú ý, hai bên dự kiến nghiên cứu phương án quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng trên thân máy bay Vietjet và khai thác hệ sinh thái truyền thông của hãng để giới thiệu hình ảnh, sản phẩm, trải nghiệm du lịch thành phố đến hành khách trong nước và quốc tế.

Đây là hướng tiếp cận truyền thông có khả năng mở rộng phạm vi tiếp cận điểm đến, đồng thời tạo sự kết nối trực tiếp giữa hoạt động hàng không với quảng bá du lịch.

Theo kế hoạch, từ ngày 20-12 tới, Vietjet khai thác thêm các đường bay kết nối Đà Nẵng với Osaka (Nhật Bản) và Jakarta (Indonesia).

Hai bên cũng hướng đến mở rộng kết nối với các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Úc, Trung Á, Trung Đông; phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, golf, hội nghị và sự kiện gắn với mạng đường bay.

Đà Nẵng tính đưa hình ảnh du lịch thành phố lên thân máy bay Vietjet, mở rộng đường bay quốc tế - Ảnh 2.

TP Đà Nẵng và Vietjet ký biên bản hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030 - Ảnh: BÁ DŨNG

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đỗ Xuân Quang - Phó tổng giám đốc Vietjet - đánh giá Đà Nẵng là một trong những căn cứ quan trọng trong mạng bay của hãng, đồng thời là cửa ngõ kết nối miền Trung với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế.

Theo ông Quang, thời gian tới Vietjet sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đà Nẵng trong mở rộng kết nối hàng không, quảng bá điểm đến, thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư, vận tải hàng hóa, logistics và chuyển đổi số.

Hơn 2,3 triệu lượt khách đến Đà Nẵng bằng Vietjet từ đầu năm

Theo thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2026, Vietjet khai thác hơn 13.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 2,3 triệu lượt hành khách đến Đà Nẵng.

Hiện hãng khai thác 7/8 đường bay nội địa, 5/19 đường bay quốc tế thường kỳ và 13 đường bay thuê chuyến đến thành phố, với tần suất bình quân 33 - 38 chuyến/ngày.

Đáng chú ý, Vietjet đã tiên phong khai thác các đường bay trực tiếp từ Ấn Độ, đồng thời tổ chức các chuyến bay thuê chuyến từ Nga và một số thị trường thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập.

Trong 10 tháng đầu năm, Đà Nẵng đón hơn 17 triệu lượt khách lưu trú, tăng 24,5% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt hơn 8,3 triệu lượt.

Đà Nẵng tính đưa hình ảnh du lịch thành phố lên thân máy bay Vietjet, mở rộng đường bay quốc tế - Ảnh 3.Cầu Rồng Đà Nẵng: Nghiên cứu tăng 2 đêm phun lửa, phun nước mỗi tuần

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu về đề xuất phun lửa, phun nước thêm vào tối thứ ba và thứ tư hằng tuần ở cầu Rồng Đà Nẵng, thay vì chỉ ba đêm cuối tuần như hiện nay.

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THÁI BÁ DŨNG
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    Chủ đề: du khách Cầu Rồng Vietjet Đà Nẵng hàng không Đà nẵng

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