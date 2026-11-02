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Đà Nẵng là đại diện duy nhất ở Đông Nam Á vào top 10 điểm đến du lịch xu hướng năm 2027

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TP Đà Nẵng xếp thứ 7 trong danh sách 10 điểm đến du lịch xu hướng năm 2027 do nền tảng tìm kiếm du lịch Skyscanner công bố, với lượt tìm kiếm chuyến bay tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.

Đà Nẵng xếp thứ 7 trong 10 điểm đến du lịch xu hướng năm 2027 - Ảnh 1.

Phố cổ Hội An, TP Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Ngày 2-10, Trung tâm Xúc tiến du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng) cho biết báo cáo Travel Trends 2027 của nền tảng Skyscanner ghi nhận Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á góp mặt trong danh sách 10 điểm đến xu hướng năm 2027 (Trending Destinations 2027) được công bố tại thị trường Anh.

Trong Top 10, TP Đà Nẵng xếp thứ 7 bên cạnh các điểm đến như Bishkek (Kyrgyzstan), Hurghada (Ai Cập), Malmö (Thụy Điển), Trapani (Ý), Samos (Hy Lạp) và Trùng Khánh (Trung Quốc).

Biển Mỹ Khê, Cầu Vàng tạo sức hút

Theo Skyscanner, danh sách được xây dựng dựa trên mức tăng lượt tìm kiếm chuyến bay khứ hồi từ ngày 1-1 đến 17-6-2026 so với cùng kỳ năm 2025, kết hợp đánh giá sức hấp dẫn của các điểm đến đối với du khách.

Với mức tăng 68%, Đà Nẵng cho thấy sức hút ngày càng lớn trên thị trường du lịch quốc tế.

Đáng chú ý, đây là mức tăng về lượt tìm kiếm chuyến bay, không phải mức tăng lượng khách thực tế đến thành phố.

Trong phần giới thiệu về Đà Nẵng, Skyscanner gợi ý những trải nghiệm đặc trưng như tắm biển Mỹ Khê vào buổi sáng, khám phá Cầu Vàng và thưởng thức hải sản trong không gian lung linh ánh đèn lồng.

Đà Nẵng xếp thứ 7 trong 10 điểm đến du lịch xu hướng năm 2027 - Ảnh 2.

Du khách trải nghiệm đồng quê ở Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Hình ảnh Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills cũng được nền tảng này lựa chọn để minh họa cho điểm đến Đà Nẵng.

Ngoài những bãi biển nổi tiếng, thành phố còn có lợi thế kết nối nhiều điểm tham quan thiên nhiên và di sản văn hóa.

Du khách có thể khám phá bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn, phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn hoặc trải nghiệm ẩm thực mang đậm hương vị miền Trung.

Sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng biển, khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa địa phương giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn trong cùng một chuyến đi.

Đà Nẵng liên tiếp được các nền tảng du lịch quốc tế gọi tên

Đà Nẵng xếp thứ 7 trong 10 điểm đến du lịch xu hướng năm 2027 - Ảnh 3.

Du khách tản bộ khám phá phố cổ Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Báo cáo Travel Trends 2027 của Skyscanner mang thông điệp "Travel. Better spent.", đề cập xu hướng du khách tìm kiếm những hành trình có giá trị trải nghiệm, phù hợp với sở thích và phong cách sống.

Theo đó, ngoài chi phí, các yếu tố như văn hóa bản địa, khám phá địa điểm mới và trải nghiệm đáng nhớ cũng được chú trọng.

Không chỉ Skyscanner, nhiều năm qua TP Đà Nẵng liên tiếp được ghi nhận trong nhiều chương trình, giải thưởng do độc giả, giới chuyên môn bình chọn liên quan đến các giá trị du lịch.

Trước đó, Lonely Planet đưa Đà Nẵng vào danh sách 50 điểm đến trong ấn phẩm Best in Travel 2027, nhấn mạnh lợi thế du lịch biển đô thị và khả năng kết nối các di sản được UNESCO công nhận.

Nền tảng du lịch Priceline cũng lựa chọn Đà Nẵng vào danh sách 10 điểm đến nên khám phá năm 2027, giới thiệu những trải nghiệm như tham quan Cầu Vàng, tắm biển Mỹ Khê và khám phá Ngũ Hành Sơn.

Việc liên tiếp được các nền tảng du lịch quốc tế nhắc đến mở thêm cơ hội quảng bá hình ảnh Đà Nẵng, nhất là với những du khách đang tìm kiếm điểm đến mới cho kỳ nghỉ năm 2027.

Skyscanner là nền tảng tìm kiếm và so sánh dịch vụ du lịch trực tuyến tại Scotland (Vương quốc Anh) với khoảng 100 triệu người sử dụng mỗi tháng cùng mạng lưới hơn 1.200 đối tác du lịch toàn cầu.

Đà Nẵng là đại diện duy nhất ở Đông Nam Á vào top 10 điểm đến du lịch xu hướng năm 2027 - Ảnh 5.Đà Nẵng công bố loạt sự kiện tổ chức ở phố cổ Hội An, Mỹ Sơn từ nay đến Tết

Từ nay đến đầu năm 2027, Đà Nẵng tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lễ hội tại phố cổ Hội An cùng nhiều địa điểm khác, trong đó nổi bật là Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An, các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, lễ hội chào năm mới.

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THÁI BÁ DŨNG
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    Chủ đề: UNESCO SkyScanner Đà Nẵng Du lịch Đà Nẵng

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