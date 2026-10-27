Đà Nẵng công bố loạt sự kiện tổ chức ở phố cổ Hội An, Mỹ Sơn từ nay đến Tết

Khách nước ngoài tham quan đồng quê ở Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Chiều 27-10, Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng cho biết từ nay đến đầu năm 2027, thành phố sẽ tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tại các không gian di sản, phố đi bộ và khu vực công cộng.

Chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều chương trình tại phố cổ Hội An

Một trong những sự kiện nổi bật là Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", diễn ra từ ngày 3 đến 6-12-2026.

Lễ hội được tổ chức tại quảng trường Sông Hoài, vườn tượng An Hội, dọc sông Hoài và các tuyến đường trong khu phố cổ Hội An.

Trong bốn ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như không gian sắp đặt nghệ thuật đèn lồng, trải nghiệm chế tác đèn lồng, giao lưu sáng tạo, thưởng thức ẩm thực và các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Đáng chú ý, lễ hội có triển lãm "Đèn lồng và nghệ thuật tái sinh", chương trình biểu diễn "Sắc màu di sản", hoạt động "Minh đăng dạ hành" và tọa đàm "Nghề thủ công Hội An trong diễn trình hội nhập và sáng tạo".

Du khách tản bộ trên đường phố cổ - Ảnh: BÁ DŨNG

Trước đó, từ ngày 20-11 đến 5-12, tại phường Hội An cũng diễn ra chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, gắn với chủ đề "Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An - 40 năm xây dựng và phát triển".

Trong khuôn khổ chương trình sẽ có hội thảo khoa học quốc gia "Đô thị thương cảng Hội An, xứ Quảng trong hành trình 555 năm danh xưng Quảng".

Cùng với đó là các hoạt động trưng bày hình ảnh, tư liệu về Di sản văn hóa thế giới Hội An; trưng bày văn khắc Hán Nôm Hội An và chuyên đề "Không gian xưa".

Dịp này, thành phố cũng tổ chức lễ khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lao Hội An; kỷ niệm 27 năm đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 40 năm thành lập đơn vị bảo tồn di sản.

Các hoạt động nhằm giới thiệu quá trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hội An, đồng thời tạo thêm điểm tham quan, trải nghiệm cho người dân và du khách.

Nhiều lễ hội, chương trình nghệ thuật kéo dài đến đầu năm 2027

Từ ngày 18 đến 24-11, thành phố tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 với chủ đề "Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết".

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức với quy mô cấp thành phố, tại nhiều địa điểm như Cung thể thao Tiên Sơn, các cơ sở văn hóa ở Hội An, Mỹ Sơn, Khâm Đức, cùng các bảo tàng, quảng trường và không gian công cộng.

Chương trình tập trung giới thiệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục, ẩm thực, trò chơi dân gian, nghề truyền thống và các hoạt động thực hành di sản.

Tại khu đền tháp Mỹ Sơn, chương trình nghệ thuật "Âm vang Mỹ Sơn" được biểu diễn định kỳ vào ngày 15-11 và 15-12, với hai khung giờ 9h và 14h45 tại nhóm tháp B và C.

Khách dạo bộ trên phố Bạch Đằng - Ảnh: BÁ DŨNG

Chương trình gồm ba phần, tái hiện những điệu múa dân gian, dân ca và nghi lễ truyền thống của đồng bào Chăm.

Đặc biệt, từ ngày 30-12-2026 đến 3-1-2027, Lễ hội Chào năm mới sẽ diễn ra tại phố đi bộ Bạch Đằng, khu vực cầu Rồng và một số địa điểm thuộc các phường Hội An, Hội An Đông, Quảng Phú, Bàn Thạch, Tam Kỳ, Hương Trà.

Lễ hội gồm các hoạt động nghệ thuật, không gian ẩm thực, điểm check-in, chương trình đếm ngược đón năm mới và các hoạt động trải nghiệm dành cho du khách.

Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện kéo dài từ cuối tháng 10-2026 đến đầu tháng 1-2027, góp phần đa dạng hóa hoạt động du lịch, giới thiệu các giá trị văn hóa, di sản và tạo thêm lựa chọn vui chơi, tham quan cho du khách đến Đà Nẵng dịp cuối năm.

Đường bay tới Đà Nẵng rộng thênh thang, thời tiết mát mẻ Trong quý 4 năm nay, tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt 12.200 chuyến, phục vụ khoảng 2,1 triệu lượt hành khách, tăng lần lượt 3,94% và 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Đà Nẵng dự kiến mở thêm hoặc khôi phục nhiều đường bay quốc tế, gồm Singapore từ ngày 17-11, Bangkok từ ngày 1-12, Osaka (Nhật Bản) và Jakarta (Indonesia) từ ngày 20-12. Ngoài ra còn có các chuyến bay thuê chuyến từ Malaysia, Philippines, Hong Kong và Đài Loan. Cùng với việc mở rộng mạng lưới hàng không, các hãng bay và doanh nghiệp du lịch triển khai nhiều chương trình ưu đãi. Trong đó, Sun PhuQuoc Airways giảm 30% giá vé chặng Đà Nẵng - Phú Quốc cho khách đặt vé từ ngày 15-10 đến 1-11, góp phần kích cầu du lịch cuối năm. Theo bản tin dự báo thời tiết điểm đến của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ phát hành ngày 26-10, trong giai đoạn từ nay tới hết tháng 11 khí hậu ở Đà Nẵng mát mẻ, đa số các ngày đều có thời tiết tốt, mưa chỉ xuất hiện vài nơi về đêm và sáng sớm. Vào buổi chiều, trời sẽ giảm mây và hửng nắng nhẹ; dự kiến trong tháng sẽ có vài đợt không khí lạnh tràn về, gây giảm nhiệt và kèm theo mưa, gió.