Khách đến phố cổ Hội An giảm 20%, booking tăng mạnh từ tháng 11

Khách du lịch trải nghiệm đồng lúa ở Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Theo số liệu Tuổi Trẻ có được, lượng khách đến phố cổ Hội An thời gian qua giảm khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước. Riêng từ ngày 1 đến 20-10, số vé tham quan phố cổ bán ra giảm khoảng 20%.

Một trong những nguyên nhân được cho là ảnh hưởng từ thông tin, hình ảnh về đợt lũ lụt năm 2025, khiến một số doanh nghiệp lữ hành hạn chế đưa Hội An vào chương trình tour năm nay.

Bên cạnh đó, tình hình chiến sự và biến động quốc tế cũng tác động đến nguồn khách châu Âu, thị trường quan trọng của Hội An.

Trước tình hình này, lãnh đạo TP Đà Nẵng đang chỉ đạo ngành du lịch phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các giải pháp thu hút khách, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ hình ảnh điểm đến.

Phố cổ Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, các công ty lữ hành ở TP Đà Nẵng cho biết lượng khách đến Hội An giảm là bởi các tour được lên lịch năm nay không đưa tuyến Hội An vào chuyến đi đến miền Trung.

Khách đến Đà Nẵng vẫn giữ đà tăng so với cùng kỳ, dù vậy điểm đến ở phố cổ có sự thay đổi do thông tin lo ngại về mưa lũ, ảnh hưởng từ hiệu ứng truyền thông năm trước.

Theo ông Nguyễn Trọng Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Hội An DMC (làng rau Trà Quế), lượng đặt tour đến Hội An của công ty giảm thời gian qua nhưng lại có xu hướng tăng hơn cùng kỳ vào tháng 11 và 12.

"Khách có xu hướng né thiên tai, đi "bù" vào cuối và đầu năm" - ông Tuấn nói.

Phố đi bộ ở Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Tương tự, ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty Visit Indochina, ông Vương Đình Mạnh - Tổng quản lý Lasiesta Hoian, cũng cho biết lượng booking tăng mạnh vào những tháng cuối năm.

Điều này có thể lý giải một phần bởi khách "sợ lụt" nên né quãng thời gian tháng 9, 10 năm nay.

Để kích cầu điểm đến, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng đang yêu cầu Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức loạt sự kiện ở Hội An sắp tới.

Xử lý nghiêm chèo kéo, "chặt chém" ở phố cổ Hội An Từ đầu năm đến nay, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hỗ trợ hoạt động du lịch, trong đó có khu phố cổ Hội An. TP Đà Nẵng yêu cầu các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng chèo kéo, đeo bám, "chặt chém" du khách và bán hàng rong trái quy định. Các địa phương phải kiểm soát việc niêm yết giá, thu phí giữ xe, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, hạn chế tiếng ồn và tình trạng mất trật tự tại phố cổ Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu. Ngành du lịch cũng đang tham mưu thành phố giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền cơ sở, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của du khách. Song song đó, Đà Nẵng dự kiến tăng cường kết nối doanh nghiệp lữ hành, tổ chức các sự kiện, lễ hội tại Hội An nhằm kích cầu và gia tăng trải nghiệm.