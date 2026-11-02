Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cầu Rồng Đà Nẵng: Nghiên cứu tăng 2 đêm phun lửa, phun nước mỗi tuần

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu về đề xuất phun lửa, phun nước thêm vào tối thứ ba và thứ tư hằng tuần ở cầu Rồng Đà Nẵng, thay vì chỉ ba đêm cuối tuần như hiện nay.

- Ảnh 1.

Cầu Rồng Đà Nẵng là điểm check-in quen thuộc của du khách khi tới tham quan - Ảnh: THÙY TRANG

Ngày 2-11, tin từ UBND TP Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa yêu cầu các đơn vị nghiên cứu việc tăng tần suất hoạt động phun lửa, phun nước tại cầu Rồng.

Tăng tần suất hoạt động trình diễn ở cầu Rồng phục vụ du khách

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp triển khai, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế và các quy định hiện hành.

Đề xuất tăng số đêm trình diễn ở cầu Rồng xuất phát từ khối doanh nghiệp vận tải du lịch đường thủy nội địa thuộc Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.

Các doanh nghiệp cho rằng hiện cầu Rồng phun lửa, phun nước vào tối thứ sáu, thứ bảy và Chủ nhật hằng tuần và đã trở thành một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút đông đảo du khách.

Tuy nhiên, lượng khách tham quan, trải nghiệm du lịch đường thủy trên sông Hàn vào những ngày đầu tuần giảm đáng kể so với cuối tuần.

Trong khi đó, khách du lịch đến Đà Nẵng quanh năm, không ít người chỉ lưu trú vài ngày và bỏ lỡ màn trình diễn nổi tiếng này do lịch trình không trùng với các đêm cuối tuần.

- Ảnh 2.

Cầu Rồng phun lửa vào mỗi cuối tuần - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

Từ thực tế này, doanh nghiệp đề xuất bổ sung hai đêm phun lửa, phun nước vào thứ ba và thứ tư, nâng tổng số đêm trình diễn lên năm đêm mỗi tuần. Còn hai ngày thứ hai và thứ năm dành cho công tác bảo dưỡng hệ thống.

Không chỉ tăng số đêm trình diễn, doanh nghiệp còn đề xuất đầu tư thêm hệ thống âm thanh, ánh sáng, kết hợp đèn LED đổi màu trên thân rồng theo nhạc nền.

Các màn phun lửa, phun nước có thể được xây dựng thành những kịch bản biểu diễn sinh động hơn, thay vì chỉ vận hành theo hình thức hiện tại.

Về lâu dài, khu vực cầu Rồng được đề xuất phát triển thành không gian lễ hội đường phố về đêm, kết hợp trình diễn ánh sáng, âm nhạc và kể chuyện về những giá trị văn hóa, kiến trúc của công trình.

Đề xuất doanh nghiệp đường thủy góp thêm 5.000 đồng/khách đi du thuyền trên sông Hàn

Một nội dung đáng chú ý khác là phương án huy động nguồn lực xã hội hóa để duy trì và nâng cấp hoạt động trình diễn.

Hiện các doanh nghiệp vận tải du lịch đường thủy nội địa đóng góp 5.000 đồng/khách để hỗ trợ chi phí vận hành hệ thống phun lửa, phun nước của cầu Rồng. Theo đề xuất mới, mức đóng góp sẽ tăng thêm 5.000 đồng, lên 10.000 đồng/khách.

Đây là khoản đóng góp của doanh nghiệp vận tải du lịch đường thủy, không phải đề xuất thu vé đối với người dân hay du khách đứng xem cầu Rồng từ các khu vực công cộng.

Nguồn kinh phí dự kiến được sử dụng để bổ sung thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhiên liệu vận hành, bảo trì, nhân công và bảo đảm an toàn, phòng cháy chữa cháy, điều tiết giao thông.

- Ảnh 3.

Cầu Rồng kín người trong dịp 30-4 vừa qua - Ảnh: THÙY TRANG

Theo tính toán của các doanh nghiệp, với lượng khách bình quân khoảng 2.320 lượt/ngày, mức đóng góp 5.000 đồng/khách hiện mang lại khoảng 11,6 triệu đồng/ngày, tương đương 348 triệu đồng/tháng.

Nếu tăng số đêm trình diễn và lượng khách đạt khoảng 3.480 lượt/ngày, mức đóng góp 10.000 đồng/khách sẽ tạo nguồn kinh phí dự kiến 34,8 triệu đồng/ngày, tương đương hơn 1 tỉ đồng/tháng.

Tuy nhiên, đây mới là phương án tính toán của doanh nghiệp, phụ thuộc lượng khách thực tế và việc được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Hoàn thiện phương án trình UBND thành phố Đà Nẵng xem xét

Theo lộ trình đề xuất, trong tháng 11-2026, các sở, ngành liên quan sẽ lấy ý kiến, hoàn thiện phương án trình UBND thành phố Đà Nẵng xem xét.

Doanh nghiệp kiến nghị thí điểm tăng tần suất phun lửa, phun nước tại cầu Rồng trong một năm, bắt đầu từ ngày 1-12-2026, nếu được cho phép.

- Ảnh 4.Cầu Rồng Đà Nẵng phun lửa liên tiếp 6 đêm trong dịp lễ Quốc khánh

Cầu Rồng, biểu tượng của Đà Nẵng, sẽ phun lửa liên tiếp 6 đêm trong dịp lễ Quốc khánh để phục vụ du khách.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đà nẵng UBND TP Đà Nẵng sông Hàn Cầu Rồng Nguyễn Mạnh Hùng

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất