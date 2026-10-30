Hội An công bố số điện thoại tiếp nhận phản ánh của du khách

Phố cổ Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Chiều 30-10, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho biết từ nay du khách đến tham quan khu phố cổ nếu có các vấn đề phát sinh thì có thể gọi hoặc nhắn tin qua Zalo vào hai đầu số gồm 0935.614.048 và 0905.264.566.

Đây là số của ông Trần Thanh Hải và ông Nguyễn Đức Hùng, thuộc Đội kiểm tra liên ngành về các lĩnh vực văn hóa - xã hội phường, được giao nhiệm vụ.

Ngoài ra, người dân, du khách có thể gửi thông tin tại mục "Phản ánh - kiến nghị" trên TAMMI OA "UBND phường Hội An".

Các nội dung tiếp nhận gồm chèo kéo, đeo bám, tranh giành khách; bán hàng, cung cấp dịch vụ không đúng giá niêm yết; trông giữ phương tiện, bán hàng rong, lấn chiếm không gian công cộng; những vấn đề về vệ sinh môi trường, trật tự, cảnh quan và hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ có dấu hiệu vi phạm.

Người phản ánh cần cung cấp nội dung sự việc, thời gian, địa điểm, tên cơ sở hoặc cá nhân liên quan; khuyến khích gửi kèm hình ảnh, video, hóa đơn và thông tin liên hệ để thuận tiện kiểm tra, xác minh.

Theo UBND phường, các phản ánh sẽ được phân loại, chuyển cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Phố cổ Hội An nhìn từ hướng quảng trường Sông Hoài - Ảnh: BÁ DŨNG

Phường Hội An Đông cũng đăng tải thông tin yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch ở rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh niêm yết giá công khai, rõ ràng, dễ quan sát.

Giá niêm yết phải là giá trọn gói, cuối cùng, không thu thêm khoản phí ngoài mức đã công bố.

Mỗi điểm kinh doanh phải có ít nhất hai bảng giá kích thước từ 40 x 60cm, đặt tại khu đón khách hoặc quầy lễ tân và bến thuyền.

Chính quyền khuyến khích bảng giá song ngữ Việt - Anh, đồng thời nghiêm cấm nâng giá, ép giá, phá giá hoặc cạnh tranh không lành mạnh.

Phường Hội An Tây và xã đảo Tân Hiệp cho biết sẽ sớm công bố đường dây nóng theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng.

Trước đó, tại buổi làm việc với các phường, xã ở Hội An hôm 28-10, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các địa phương công bố đường dây nóng, bảo đảm thời hạn xử lý phản ánh trong vòng 24 giờ. Các địa phương cũng được yêu cầu phối hợp triển khai bảng mã QR tại quầy vé, nhà cổ, hội quán và điểm tham quan để du khách đánh giá chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ. TP Đà Nẵng đang quyết liệt chấn chỉnh, đưa các hoạt động du lịch đi vào phục vụ chuyên nghiệp và đẹp lòng du khách hơn ở Hội An.