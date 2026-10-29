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Cao lầu Hội An: Hương vị thương cảng cổ xưa

tác giả
TIÊN SA
TIÊN SA
TIÊN SA

Hội An (TP. Đà Nẵng) là vùng đất lưu giữ dấu ấn giao lưu văn hóa qua nhiều thế kỷ. Dấu ấn ấy hiện diện trong kiến trúc, nghề thủ công và đặc biệt là ẩm thực, với cao lầu - món ăn tiêu biểu mang đậm bản sắc phố Hội.

Cao lầu Hội An - Hương vị thương cảng cổ xưa - Ảnh 1.

Cao lầu Hội An với màu sắc bắt mắt và hương vị đặc trưng

Từng là thương cảng quốc tế sầm uất, nơi đón thương nhân từ Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều vùng đất khác, Hội An đã tiếp nhận, chọn lọc những giá trị văn hóa bên ngoài để làm phong phú đời sống địa phương. 

Bên cạnh giá trị kiến trúc và lịch sử, ẩm thực cũng góp phần làm nên sức hấp dẫn của vùng đất này. Qua mỗi món ăn, du khách có thể cảm nhận sự phong phú của sản vật địa phương, sự khéo léo trong chế biến và những dấu ấn giao lưu văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Cao lầu Hội An - Hương vị thương cảng cổ xưa - Ảnh 2.

Phục dựng thương thuyền trong các thế kỷ 17 trên sông Hoài ( Hội An)

Ẩm thực phố Hội, hương vị khó quên

Nhắc đến ẩm thực Hội An, người ta thường nghĩ ngay đến cơm gà, mì Quảng, bánh bao, bánh vạc, bánh mì, chè xí mà, chè bắp Cẩm Nam… Mỗi món ăn đều có cách chế biến riêng, gắn với nguyên liệu địa phương và khẩu vị của cư dân phố cổ.

Cơm gà hấp dẫn bởi hạt cơm vàng thơm, thịt gà mềm ngọt, ăn cùng rau thơm và nước chấm đậm đà. Bánh bao, bánh vạc gây ấn tượng bởi lớp vỏ mỏng, phần nhân tinh tế và cách tạo hình khéo léo. Chè bắp Cẩm Nam lại mang vị ngọt thanh, thơm dịu của những trái bắp địa phương.

Những món ăn ấy không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức mà còn phản ánh nếp sống và sự cần cù của người dân. Trong bức tranh ẩm thực phong phú ấy, cao lầu nổi bật bởi hương vị khác biệt, cách chế biến công phu và mối liên hệ sâu sắc với lịch sử thương cảng Hội An.

Cao lầu Hội An - Hương vị thương cảng cổ xưa - Ảnh 4.

Cao lầu Hội An với màu sắc bắt mắt

Cao lầu, tinh hoa ẩm thực phố cổ

Đến Hội An mà chưa thưởng thức cao lầu, nhiều người cho rằng chuyến đi vẫn chưa trọn vẹn. Món ăn này có sợi bánh dày, dai và chắc, khác với sợi phở mềm hay sợi mì Quảng.

Một tô cao lầu thường gồm sợi bánh, thịt heo xíu, rau sống, giá và những miếng bánh giòn ăn kèm. Nước nhân được rưới vừa đủ, giúp các thành phần hòa quyện mà vẫn giữ được hương vị riêng.

Điểm đặc biệt của cao lầu nằm ở kỹ thuật làm sợi bánh. Gạo được ngâm, xử lý với nước tro đã lọc, xay thành bột rồi nhồi, cán và cắt thành sợi trước khi hấp chín. Từng công đoạn đòi hỏi kinh nghiệm để tạo nên độ dai, chắc đặc trưng. 

Cao lầu Hội An - Hương vị thương cảng cổ xưa - Ảnh 3.

Bát cao lầu Hội An với hương vị đặc trưng

Trong những câu chuyện về nghề, nước giếng Bá Lễ cũng thường được nhắc đến như một yếu tố gắn với cách chế biến cao lầu truyền thống. Thịt heo xíu góp phần tạo nên vị đậm đà cho món ăn. Thịt được ướp cùng nước mắm, xì dầu và các loại gia vị rồi rim chín, thái lát vừa ăn. 

Phần nước thịt được dùng làm nước nhân, kết hợp với sợi bánh và rau sống tạo nên hương vị hài hòa. Rau Trà Quế với nhiều loại rau thơm cũng là thành phần được ưa chuộng, giúp cân bằng vị béo của thịt và làm tô cao lầu thêm hấp dẫn.

Nguồn gốc cao lầu đến nay vẫn có những cách lý giải khác nhau. Một số ý kiến liên hệ món ăn với mì Nhật Bản, kỹ thuật chế biến của người Hoa và nghề làm bánh từ gạo của người Việt. 

Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để khẳng định món ăn bắt nguồn hoàn toàn từ một nền văn hóa cụ thể. Điều có thể nhận thấy là cao lầu mang dấu ấn của quá trình giao lưu, tiếp biến và sáng tạo trong đời sống của cư dân Hội An.

Qua nhiều thế hệ, món ăn đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức và bản sắc phố cổ. Đằng sau mỗi tô cao lầu là công sức của người làm sợi, người chế biến thịt, người trồng rau và những gia đình gìn giữ bí quyết nghề truyền thống.

Du lịch phát triển giúp cao lầu ngày càng được nhiều người biết đến. Nhưng để món ăn tiếp tục giữ được giá trị, điều quan trọng không chỉ là quảng bá mà còn phải gìn giữ kỹ thuật chế biến, kinh nghiệm chọn nguyên liệu và tri thức dân gian của người làm nghề.

Hội An từng mở cửa đón thương nhân từ nhiều phương trời, để rồi qua thời gian hình thành một nền văn hóa mang bản sắc riêng. Những ngôi nhà cổ lưu giữ dấu tích thương cảng xưa, còn cao lầu lưu giữ một phần hương vị của đời sống phố thị.

Món ăn ấy là sự kết hợp giữa hạt gạo quê nhà, bàn tay khéo léo của người thợ và những ảnh hưởng văn hóa được tiếp nhận, chuyển hóa qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, thưởng thức cao lầu không chỉ là khám phá một món ngon mà còn là cách cảm nhận lịch sử và văn hóa Hội An qua hương vị.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi những sợi bánh dai thơm vẫn được bày trong tô cùng thịt xíu và rau xanh, ký ức về một thương cảng cổ xưa dường như vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Cao lầu Hội An - Hương vị thương cảng cổ xưa - Ảnh 5.Cao lầu Hội An

Cao lầu là món ăn truyền thống gắn với Hội An, gồm sợi mì, thịt heo và rau sống, phản ánh thói quen ẩm thực của cư dân phố cổ trong quá trình hình thành và phát triển đô thị.

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TIÊN SA
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