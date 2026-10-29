Đà Nẵng sẽ có 10 ngày kết nối nghệ thuật sáng tạo

Bảo tàng Đà Nẵng, 1 trong 2 địa điểm tổ chức sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026 - Ảnh: PHAN NGUYÊN

Ngày 29-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026 (DACC 2026), với chủ đề "Lịch sử của ngày mai" (History of Tomorrow), sẽ diễn ra từ ngày 30-10 đến 8-11.

Theo đó, chương trình sẽ giới thiệu đến công chúng hơn 20 hoạt động gồm triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, múa đương đại, workshop, art tour, tọa đàm và các hoạt động kết nối.

Sự kiện được tổ chức với sự phối hợp của các thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo trong và ngoài nước. Chương trình quy tụ nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, chuyên gia, tổ chức văn hóa và cộng đồng sáng tạo tại Đà Nẵng, cùng các khách mời trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Theo ban tổ chức, các hoạt động sẽ diễn ra tại hai không gian di sản là Bảo tàng Đà Nẵng (đường Bạch Đằng) và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (đường 2 Tháng 9), tạo không gian kết nối giữa lịch sử, di sản và nghệ thuật đương đại.

Poster triển lãm sự kiện kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Bà Thúy Nga, đại diện Phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, thông tin thông qua những cách diễn giải mới về các giá trị di sản, chương trình mong muốn mở ra những góc nhìn về thành phố và tương lai, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, góp phần định hướng xây dựng Đà Nẵng thành thành phố "Di sản - Sáng tạo - Giàu bản sắc".

Ban tổ chức định hướng đưa DACC trở thành hoạt động thường niên, tạo không gian kết nối giữa các nghệ sĩ và giữa nghệ sĩ với công chúng, đồng thời mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo và lan tỏa bản sắc Đà Nẵng.

Những hoạt động nghệ thuật và sáng tạo đáng chú ý tại DACC 2026 DACC 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng chủ trì, với sự đồng hành, phối hợp của Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, các không gian sáng tạo A Sông, MORUA cùng các giám tuyển Xuân - Hạ, Mai Nguyên Anh, Nguyễn Ngọc Hải và Lại Minh Ngọc. Theo danh sách chương trình, DACC 2026 có các hoạt động triển lãm, trưng bày, múa đương đại, tọa đàm, workshop, trò chuyện cùng nghệ sĩ và tour khám phá bảo tàng, di sản. Các hoạt động triển lãm, trưng bày và trình diễn nghệ thuật có những chủ đề: Men theo con đường, Khi nước còn chảy, Trong cuộn phim, khu rừng sống mãi, Hồn tre đất Hội… Chương trình còn có các tọa đàm, trò chuyện và giao lưu nghệ thuật với chủ đề: Để một hệ sinh thái nghệ thuật có thể sống, Nghệ thuật như một không gian học, Những điều còn lại... Ngoài ra, công chúng có thể tham gia các hoạt động cộng đồng và tour khám phá bảo tàng, di sản, như trưng bày cộng đồng Hương lụa Đồng Dương, tour khám phá tương tác Góc phố Tourane tại Bảo tàng Đà Nẵng, tour di sản Hành trình di sản Bảo tàng Điêu khắc Chăm…