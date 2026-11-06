Những cái 'lạ' ở chợ Hàn Đà Nẵng khiến du khách ùn ùn tham quan, mua sắm mỗi ngày

Khách Hàn Quốc mua nón, mũ tại chợ Hàn - Ảnh: BÁ DŨNG

"Chúng tôi xem trên các nhóm cộng đồng thấy nhiều người đến Đà Nẵng và chọn chợ Hàn là điểm check-in đầu tiên.

Không chỉ hàng hóa giá khá rẻ, đây giống như một điểm trưng bày các mặt hàng" - nữ du khách Hàn Quốc nói khi đứng đợi may đo áo dài trong chợ Hàn chiều 5-11.

"Đến chợ Hàn sẽ không bị mất đồ"

Nằm kẹp giữa hai tuyến đường đắt đỏ, sầm uất bậc nhất TP Đà Nẵng là Bạch Đằng, Trần Phú, chợ Hàn có vị trí thuận lợi khi chỉ cách sân bay Đà Nẵng chừng 2km.

Chợ cũng trở nên hấp dẫn hơn khi liền kề các điểm tham quan nổi tiếng như cầu Rồng, nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng…

Khác với cảnh thường thấy ở các khu chợ truyền thống khác, khách đến chợ Hàn kéo dài từng đoàn, xếp hàng ùn ùn ra vào mỗi ngày nhưng lại ít gây khó chịu cho người dân.

Trưởng ban quản lý chợ Hàn, ông Nguyễn Trung Thành, cho biết chợ Hàn là mô hình tổ chức, vận hành kiểu chợ truyền thống khá đặc biệt: chợ truyền thống nhưng lại mang màu sắc hiện đại, lấy cách buôn bán xưa cũ để thu hút du khách thông qua trải nghiệm.

Khách tấp nập ghé mua hàng, tham quan trong chợ Hàn - Ảnh: BÁ DŨNG

Theo ông Thành, dù quy mô buôn bán không lớn, chỉ khoảng 800 gian hàng, nhưng từ lâu việc buôn bán ở chợ Hàn được UBND TP Đà Nẵng và các sở ban ngành giám sát đặc biệt.

Mỗi hộ kinh doanh ở đây phải có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh vùng đất con người thành phố, tuyệt đối không được để du khách phật lòng.

Ông Thành cho biết mỗi lúc nghĩ đến chợ, điểm mua sắm thì sẽ khó tránh khỏi các vấn đề phát sinh như "chặt chém", móc túi, thái độ không tốt giữa người bán với người mua... Nhưng ở chợ Hàn, việc này hầu như được hạn chế.

"Đây không chỉ là chợ mua sắm mà còn là điểm du lịch, nên an ninh được thắt chặt, phối hợp từ các cơ quan.

Chúng tôi rất vui khi thấy nhiều năm qua các vụ việc mất an ninh hầu như được hạn chế tối đa; du khách đến chợ Hàn đều được cam kết rằng nếu chẳng may thất lạc, mất đồ ở trong chợ thì sẽ được trả lại.

Dù khách ở bất cứ đâu trên thế giới, lực lượng chức năng cũng sẽ gửi đồ tận tay" - ông Thành nói.

Nhóm khách Ấn Độ mua sắm ở chợ Hàn chiều 5-11 - Ảnh: BÁ DŨNG

Cũng theo ông Thành, mua hàng ở chợ thì khó trả lại, hoặc thời gian trả lại trong vài ngày, nhưng chợ Hàn thì khác: hàng hóa không bị "nói thách", khách mua về không ưng có thể gửi trả lại.

Có khách ở Hàn Quốc mua bộ áo dài, về nước 15 ngày nhưng vẫn được hoàn lại tiền vì không ưng ý. Chủ cửa hàng chấp nhận thiệt thòi để làm hài lòng khách, giữ gìn cho thành phố.

May "áo dài siêu tốc" ở chợ Hàn

Dù là chợ truyền thống nhưng chợ Hàn lại được ngành du lịch TP Đà Nẵng và các công ty lữ hành quốc tế thiết kế điểm tham quan trên các tài liệu quảng bá.

Theo thống kê, cao điểm mỗi ngày chợ Hàn đón khoảng 7.000 - 8.000 lượt du khách tham quan. Trước đây, khu chợ này là "điểm phải đến" của du khách Hàn Quốc nhưng mấy năm nay lại thay đổi khác: không chỉ khách Hàn mà khách từ các thị trường Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia… cũng tới khá nhiều.

Phía trong chợ Hàn - Ảnh: BÁ DŨNG

Một trong những thứ được mua nhiều nhất ở chợ Hàn có lẽ là áo dài. Ở đây có một "mô hình may, đo áo dài siêu tốc" đặc biệt của các tiểu thương.

Thay vì một người sẽ nhận một mẫu áo dài và mất hàng tiếng để hoàn tất, các thợ may vốn đặt hàng san sát nhau sẽ tổ chức phân công theo từng công đoạn.

Khi khách đặt mẫu, lấy số đo, khách có thể đi dạo chợ mua sắm rồi 30 phút sau quay lại nhận áo dài.

Cùng bạn bè đứng mua đồ ở chợ Hàn chiều 5-11, nhóm du khách Ấn Độ cho biết rất thích thú khi vào điểm này mua sắm. Đây vừa giống một siêu thị, lại vừa giống một chợ chứa đầy màu sắc địa phương.

Bề dày xây dựng văn hóa đón tiếp khách Theo trưởng ban quản lý chợ Hàn, người kinh doanh thường xuyên được tập huấn kỹ năng ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Hàn, tiếng Anh cùng các khóa kỹ năng đón tiếp khách du lịch. Cách quản lý tiểu thương cũng đánh trực tiếp vào thu nhập, công việc nên tỏ ra rất hiệu quả: các điều khoản về an ninh trật tự, thái độ đón khách, giá cả được ghi rõ khi tiểu thương ký hợp đồng đặt quầy. Ai vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị đình chỉ buôn bán từ 3-30 ngày. Vi phạm ở mức cao nhất sẽ mất hợp đồng. "Quản lý chặt, gắn liền thu nhập, sinh kế đi đôi với hướng dẫn các kỹ năng cho đội ngũ bán hàng nên bà con ở chợ không chỉ là người buôn bán mà là người góp phần giới thiệu hình ảnh thành phố" - ông Thành nói.

Bạn đánh giá thế nào về chợ Hàn ở Đà Nẵng? Theo bạn, mô hình quản lý, kinh doanh ở chợ Hàn có thể áp dụng như thế nào để hồi sinh chợ truyền thống ở nhiều tỉnh thành? Mời bạn gửi bài viết về hòm thư dulich@tuoitre.com.vn. Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút nếu bài được xuất bản. Báo Tuổi Trẻ cảm ơn bạn.