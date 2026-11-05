Khu rừng dừa nước 'miền Tây thu nhỏ' ở Đà Nẵng đón 1,65 triệu khách chỉ 10 tháng, doanh thu 50 tỉ

Rừng dừa Cẩm Thanh - Ảnh: BÁ DŨNG

Ngày 5-11, ông Lê Công Sỹ, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng), cho biết khu du lịch rừng dừa Cẩm Thanh đã đón 1,65 triệu lượt khách trong 10 tháng đầu năm 2026.

Con số này vượt 320.000 lượt, tương đương hơn 24% so với chỉ tiêu 1,33 triệu lượt khách của cả năm.

Đáng chú ý, ngay từ cuối tháng 8, khu du lịch đã hoàn thành kế hoạch đón khách năm 2026. Đến hết tháng 10, doanh thu từ hoạt động du lịch tại đây đạt khoảng 50 tỉ đồng.

Theo ông Sỹ, bên cạnh việc bảo đảm an ninh, an toàn và đẩy mạnh quảng bá, sức hút của rừng dừa đến từ những sản phẩm du lịch trải nghiệm mang nét đặc trưng của vùng sông nước Cẩm Thanh.

Nằm cách phố cổ Hội An khoảng 3km về phía đông nam, rừng dừa Cẩm Thanh được ví như "miền Tây thu nhỏ" của Đà Nẵng với những rặng dừa nước xanh mát nằm ở cửa sông Thu Bồn.

Từ lâu, đây là nơi tham quan kết hợp dịch vụ sông nước, hát bả trạo, chèo thúng chai rất được du khách lựa chọn.

Một góc rừng dừa Cẩm Thanh nhìn từ trên cao - Ảnh: BÁ DŨNG

Ngoài tham quan, rừng dừa cũng tạo không gian sinh kế cho hàng ngàn hộ dân. Cẩm Thanh từng được công nhận là một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới với nghề làm nhà bằng tre, dừa của cư dân bản địa.

Thống kê cho thấy khách đến rừng dừa Cẩm Thanh liên tục tăng, kéo theo doanh thu từ vé tham quan nhảy vọt.

Trước dịch COVID-19, mỗi năm rừng dừa Cẩm Thanh thu dưới 20 tỉ đồng từ nguồn vé tham quan, đến năm 2025 con số này đạt 37 tỉ đồng. Năm 2026 dự tính vé tham quan đạt khoảng 40 tỉ đồng.

Trong khi các điểm tham quan gần kế chứng kiến mức tăng chậm, thậm chí đi ngang thì rừng dừa Cẩm Thanh lại gia tăng khách vượt bậc.

Đây được xem là điều khá lạ; nguyên do có thể đến từ việc tổ chức lại các hoạt động tham quan, siết chặt quản lý, cung cấp thêm nhiều trải nghiệm, đẩy mạnh truyền thông quảng bá tới các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, khách do các cơ sở lưu trú phục vụ tại Đà Nẵng ước đạt hơn 17,08 triệu lượt - tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025 (khách quốc tế đạt hơn 8,3 triệu lượt - tăng hơn 24,1%; khách nội địa đạt gần 8,8 triệu lượt - tăng 24,9%). Doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 62 ngàn tỉ đồng - tăng hơn 25% so với cùng kỳ.