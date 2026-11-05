Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Khu rừng dừa nước 'miền Tây thu nhỏ' ở Đà Nẵng đón 1,65 triệu khách chỉ 10 tháng, doanh thu 50 tỉ

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2026, rừng dừa Cẩm Thanh (Đà Nẵng) đã đón 1,65 triệu lượt khách - vượt 320.000 lượt so với kế hoạch cả năm, mang về doanh thu khoảng 50 tỉ đồng.

Khu rừng dừa nước 'miền Tây thu nhỏ' ở Đà Nẵng đón 1,65 triệu khách chỉ 10 tháng - Ảnh 1.

Rừng dừa Cẩm Thanh - Ảnh: BÁ DŨNG

Ngày 5-11, ông Lê Công Sỹ, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng), cho biết khu du lịch rừng dừa Cẩm Thanh đã đón 1,65 triệu lượt khách trong 10 tháng đầu năm 2026.

Con số này vượt 320.000 lượt, tương đương hơn 24% so với chỉ tiêu 1,33 triệu lượt khách của cả năm.

Đáng chú ý, ngay từ cuối tháng 8, khu du lịch đã hoàn thành kế hoạch đón khách năm 2026. Đến hết tháng 10, doanh thu từ hoạt động du lịch tại đây đạt khoảng 50 tỉ đồng.

Theo ông Sỹ, bên cạnh việc bảo đảm an ninh, an toàn và đẩy mạnh quảng bá, sức hút của rừng dừa đến từ những sản phẩm du lịch trải nghiệm mang nét đặc trưng của vùng sông nước Cẩm Thanh.

Nằm cách phố cổ Hội An khoảng 3km về phía đông nam, rừng dừa Cẩm Thanh được ví như "miền Tây thu nhỏ" của Đà Nẵng với những rặng dừa nước xanh mát nằm ở cửa sông Thu Bồn.

Từ lâu, đây là nơi tham quan kết hợp dịch vụ sông nước, hát bả trạo, chèo thúng chai rất được du khách lựa chọn.

Khu rừng dừa nước 'miền Tây thu nhỏ' ở Đà Nẵng đón 1,65 triệu khách chỉ 10 tháng - Ảnh 2.

Một góc rừng dừa Cẩm Thanh nhìn từ trên cao - Ảnh: BÁ DŨNG

Ngoài tham quan, rừng dừa cũng tạo không gian sinh kế cho hàng ngàn hộ dân. Cẩm Thanh từng được công nhận là một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới với nghề làm nhà bằng tre, dừa của cư dân bản địa.

Thống kê cho thấy khách đến rừng dừa Cẩm Thanh liên tục tăng, kéo theo doanh thu từ vé tham quan nhảy vọt.

Trước dịch COVID-19, mỗi năm rừng dừa Cẩm Thanh thu dưới 20 tỉ đồng từ nguồn vé tham quan, đến năm 2025 con số này đạt 37 tỉ đồng. Năm 2026 dự tính vé tham quan đạt khoảng 40 tỉ đồng.

Trong khi các điểm tham quan gần kế chứng kiến mức tăng chậm, thậm chí đi ngang thì rừng dừa Cẩm Thanh lại gia tăng khách vượt bậc.

Đây được xem là điều khá lạ; nguyên do có thể đến từ việc tổ chức lại các hoạt động tham quan, siết chặt quản lý, cung cấp thêm nhiều trải nghiệm, đẩy mạnh truyền thông quảng bá tới các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, khách do các cơ sở lưu trú phục vụ tại Đà Nẵng ước đạt hơn 17,08 triệu lượt - tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025 (khách quốc tế đạt hơn 8,3 triệu lượt - tăng hơn 24,1%; khách nội địa đạt gần 8,8 triệu lượt - tăng 24,9%).

Doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 62 ngàn tỉ đồng - tăng hơn 25% so với cùng kỳ.

Khu rừng dừa nước 'miền Tây thu nhỏ' ở Đà Nẵng đón 1,65 triệu khách chỉ 10 tháng - Ảnh 3.Đà Nẵng tính đưa hình ảnh du lịch thành phố lên thân máy bay Vietjet, mở rộng đường bay quốc tế

UBND TP Đà Nẵng và Vietjet ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030, hướng đến mở rộng đường bay quốc tế, thu hút khách du lịch và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng trên thân máy bay.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Miền Tây Hàn QUốc Vietjet Đà Nẵng Cẩm Thanh

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất