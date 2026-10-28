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Hội An sẽ công bố đường dây nóng xử lý phản ánh của du khách, người dân trong 24 giờ

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, lãnh đạo phường Hội An cho biết sẽ sớm công bố đường dây nóng, tăng cường tiếp nhận phản ánh của du khách để quản lý các hoạt động du lịch.

Sớm công bố đường dây nóng xử lý phản ánh du khách ở Hội An - Ảnh 1.

Du khách tham quan phố đi bộ ở Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Chiều 28-10, lãnh đạo UBND phường Hội An cho biết Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã chỉ đạo, yêu cầu lập đường dây nóng phản ánh của du khách. Phường sẽ tăng cường các hoạt động quản lý, giám sát các hoạt động kinh doanh buôn bán trên địa bàn.

Tương tự, lãnh đạo phường Hội An Tây cũng cho biết sẽ có các giải pháp để đảm bảo an toàn cho du khách trải nghiệm, tham quan, hạn chế tối thiểu các vấn đề phát sinh.

Trước đó, theo UBND TP Đà Nẵng, tại buổi làm việc với các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, du khách và bảo đảm xử lý trong vòng 24 giờ.

Các địa phương phải bố trí mã QR tại quầy vé, nhà cổ, hội quán, điểm tham quan để du khách đánh giá chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ.

Sớm công bố đường dây nóng xử lý phản ánh du khách ở Hội An - Ảnh 3.

Du khách đi bộ qua khu vực gần Chùa Cầu, Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Bà Thi yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng chèo kéo, tranh giành khách, bán hàng rong, ăn xin trá hình tại phố cổ Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu và các điểm du lịch.

Đồng thời chấn chỉnh bãi giữ xe tự phát, thu tiền sai quy định; kiểm tra, xử phạt quán bar, pub gây tiếng ồn vượt chuẩn sau 22 giờ.

Các địa phương cần nâng cấp nhà vệ sinh công cộng, bổ sung ghế nghỉ chân, phát triển sản phẩm du lịch dựa trên văn hóa, di sản và tiếp tục triển khai đề án "Hội An - Nhân tình thuần hậu".

Các phường, xã ở Hội An có các điểm tham quan thu hút đông du khách như khu phố cổ, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, Cù Lao Chàm, rừng dừa Cẩm Thanh.

Thời gian qua, một số vấn đề được du khách và người dân phản ánh được chính quyền tiếp nhận, xử lý như tiếng ồn ở các điểm du lịch, bán hàng rong, các điểm trông giữ xe tự phát…

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Hội An sẽ công bố đường dây nóng xử lý phản ánh của du khách, người dân trong 24 giờ - Ảnh 3.Hội An ít dân bản địa, quá nhiều cửa hàng kinh doanh: Các đô thị di sản thế giới đã xử lý ra sao?

Người dân Đà Nẵng tự hào về một quần thể di sản Hội An tồn tại qua hơn 400 năm tới nay vẫn rất quyến rũ và hút lòng du khách, nhưng làm sao giữ mạch nguồn cho hồn phố vẫn luôn là câu chuyện đau đáu.

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THÁI BÁ DŨNG
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    Chủ đề: Đà nẵng Hội An du lịch Hội An

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