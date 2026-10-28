Hội An ít dân bản địa, quá nhiều cửa hàng kinh doanh: Các đô thị di sản thế giới đã xử lý ra sao?

Khách du lịch hào hứng khi được dẫn đến trò chuyện, gặp gỡ một người dân bản địa sống ngay trong di tích Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Cũng như các di sản có người dân sinh sống, nhiều đô thị có bối cảnh tương đồng cũng phải đau đầu với bài toán giữa "thương mại hóa di sản" với việc níu giữ hơi ấm đời sống con người - "linh hồn" của di sản sống.

Những bài học từ các đô thị di sản UNESCO

Một ví dụ điển hình được UNESCO đề cập trong tài liệu là George Town (Malaysia) - thương cảng sầm uất bên eo biển Malacca. Đô thị đa văn hóa này được ghi danh năm 2008 - trước 1 năm so với phố cổ Hội An.

Cũng đối mặt với câu chuyện "cư dân gốc dần rời phố cổ" như Hội An, dân số vùng di sản của Malaysia giảm từ hơn 10.000 người năm 2009 xuống 7.000 người năm 2019 - tỉ lệ gần 32%.

Trong khi khách sạn, nhà hàng, quán cà phê mọc lên, cư dân thường trú thưa dần.

Khi cư dân gốc dần rời đi, George Town dần mất sức quyến rũ vốn có.

Trước việc này, chính quyền đã tìm cách ứng phó.

Theo UNESCO, chương trình George Town Grants Programme cấp 240 khoản tài trợ để hỗ trợ chủ nhà và người thuê trùng tu nhà cổ.

Thành phố còn ban hành quy hoạch bảo tồn năm 2016. Tình hình có chút cải thiện nhưng tới nay việc "khách đông nhưng vắng dần người dân sinh sống" vẫn là bài toán hóc búa.

Quần thể di tích ở Hội An hiện có trên 1.100 di tích trong nhóm bảo vệ đặc biệt - Ảnh: BÁ DŨNG

Một ví dụ khác tương đồng nhưng đã có cách xử lý khá thành công là đô thị di sản Salzburg (Áo, UNESCO ghi danh năm 1996).

Thành phố hơn 155.000 dân này đón hàng triệu lượt khách mỗi năm, chịu sức ép về giao thông, hạ tầng và bảo tồn - tương tự như Hội An đang đối mặt hiện tại.

Thay vì chỉ áp đặt quy định, Salzburg chọn đối thoại. Giai đoạn 2016-2018, chương trình "Mülln in Dialogue" tổ chức hội thảo, khảo sát, triển lãm ảnh, tham quan thực địa để cư dân kể chuyện khu phố, nêu bất tiện và đề xuất thay đổi.

Những góp ý dẫn đến cải thiện chiếu sáng, điều chỉnh tuyến xe đạp, mở cửa trở lại nghĩa trang lịch sử.

UNESCO đánh giá chương trình góp phần củng cố bản sắc cộng đồng. Dù sức ép du lịch chưa biến mất, Salzburg cho thấy người dân không chỉ có nghĩa vụ bảo vệ di sản, mà còn cần quyền quyết định tương lai nơi mình sống.

Những hình ảnh đời thường làm xao lòng du khách khi tới Hội An - Ảnh: BÁ DŨNG

Hội An: Người dân còn thì di sản còn hơi ấm

Theo dõi hoạt động điều hành ở Hội An khoảng 10 năm trở lại đây cho thấy chính quyền đã rất nỗ lực để giữ "hồn phố": Một mặt kiểm soát các hoạt động méo mó, quy hoạch lại cảnh quan, điều tiết dòng khách, cấm xe theo khung giờ, mở rộng không gian phố đi bộ…

Đặc biệt việc ban hành bộ quy chế về quản lý bảo tồn không gian khu phố cổ đã giúp Hội An bảo tồn tốt.

Mấy năm trước, để giữ được người dân ở lại sinh sống ở phố cổ, không ít các ý tưởng, sáng kiến khi được đưa ra bản thảo đã nhận được ý kiến trái chiều dư luận.

Ví dụ: Hỗ trợ chỗ ở, tiền thuê nhà để mời người bản địa trở lại phố cổ, thử nghiệm mô hình homestay trong vùng lõi di sản.

Thậm chí ý tưởng tăng giá vé tham quan cũng được đặt ra… Dù vậy, tất cả tới nay hầu như dang dở.

Toàn cảnh khu vực 1 phố cổ Hội An nhìn từ trên cao - Ảnh: BÁ DŨNG

Từ câu chuyện của các đô thị di sản có cư dân sinh sống trên thế giới, tại các hội thảo về bảo tồn giá trị di sản Hội An, bài học được gợi mở ra cho đô thị cổ là làm sao "giữ được cộng đồng ở lại trong di tích".

Giải pháp được các chuyên gia đặt ra cụ thể bao gồm: Cần điều tra định kỳ số người thực sự sinh sống trong vùng lõi, phân biệt nhà để ở, nhà vừa ở vừa kinh doanh và nhà chuyển hoàn toàn sang dịch vụ.

Kinh nghiệm George Town (Malaysia) cho thấy những số liệu này giúp nhận diện nguy cơ phố cổ đông khách nhưng thưa cư dân, từ đó điều chỉnh chính sách.

Tiếp đó, cần nghiên cứu hỗ trợ các hộ duy trì cư trú trong nhà cổ, nhất là chi phí sửa chữa, điện nước, vệ sinh và phòng cháy chữa cháy, bảo đảm tiện nghi sống mà không phá vỡ kiến trúc.

Chính sách hỗ trợ không nên chỉ chú trọng công trình, mà cả những người đang gìn giữ công trình bằng đời sống hằng ngày.

Khách tham quan đồng quê ven phố cổ - Ảnh: BÁ DŨNG

Hội An cũng cần duy trì chợ, cửa hàng thiết yếu, nghề truyền thống và không gian sinh hoạt cộng đồng, thay vì để dịch vụ du lịch lấn át mọi hoạt động.

Kinh nghiệm Salzburg (Áo) gợi ý cơ chế đối thoại thường xuyên theo tuyến phố, để cư dân tham gia giải quyết tiếng ồn, giao thông, vệ sinh và những bất tiện trong khu di sản.

Cuối cùng, bên cạnh lượt khách, doanh thu và số nhà được trùng tu, cần đánh giá cả số hộ còn ở lại, điều kiện sống, sinh kế và mức độ hài lòng của cư dân. Đây là "thước đo" để biết Hội An không chỉ được bảo tồn đẹp hơn mà còn là nơi đáng sống.

Theo thống kê chính thức của UNESCO, tính đến tháng 10-2026 trên thế giới có 1.273 di sản được tổ chức này ghi danh, trong đó 991 di sản văn hóa. Trong số này, Hội An của Việt Nam (hơn 1.100 di tích cổ) là một trong những đô thị đặc biệt trong nhóm có cộng đồng còn sinh sống trong di sản. Dù vậy, tới nay chỉ khoảng 20-30% di tích còn có người sinh sống, sinh hoạt; số lớn nhà được dùng để kinh doanh, cho thuê buôn bán.

Theo bạn, phố cổ Hội An (Đà Nẵng) cần cải thiện những gì để thu hút và giữ chân khách du lịch? Có bài học gì từ các đô thị cổ trên thế giới mà Hội An có thể học hỏi? Mời bạn gửi bài viết về hòm thư dulich@tuoitre.com.vn, vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài đăng. Báo Tuổi Trẻ cảm ơn bạn.

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