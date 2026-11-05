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Đà Nẵng bắt tay đơn vị vận hành ShopeeFood quảng bá du lịch ẩm thực

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

UBND TP Đà Nẵng ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Foody, đơn vị vận hành nền tảng giao đồ ăn ShopeeFood, nhằm phát triển bản đồ ẩm thực số, hỗ trợ hàng quán chuyển đổi số và quảng bá món ngon địa phương.

Đà Nẵng bắt tay đơn vị vận hành ShopeeFood quảng bá du lịch ẩm thực - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Công ty cổ phần Foody ký biên bản hợp tác - Ảnh: BÁ DŨNG

Ngày 5-11, UBND TP Đà Nẵng và Công ty cổ phần Foody ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2027 - 2030.

Tham dự lễ ký kết có bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và bà Nguyễn Hoài Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Foody.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp phát triển hệ sinh thái ẩm thực số, xây dựng cơ sở dữ liệu các địa điểm ăn uống, kết nối nhà hàng, quán ăn và hỗ trợ các hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ để tiếp cận khách hàng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là tiếp tục phát triển bản đồ ẩm thực số Đà Nẵng tại địa chỉ Danangfoodmap.vn, giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm quán ăn, khám phá đặc sản và những địa điểm ẩm thực địa phương.

Ngoài ra, Đà Nẵng và Foody sẽ phối hợp tổ chức các lễ hội, sự kiện ẩm thực, chương trình kích cầu tiêu dùng, quảng bá món ngon trên nền tảng số và kết nối các cơ sở kinh doanh với thị trường.

Trước đó, hai bên đã hợp tác trong khuôn khổ Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 24-5.

Thông qua nền tảng ShopeeFood, Foody tham gia quảng bá sự kiện, kết nối các hàng quán và giới thiệu điểm đến ẩm thực tới du khách.

Đà Nẵng bắt tay đơn vị vận hành ShopeeFood quảng bá du lịch ẩm thực - Ảnh 2.

Đà Nẵng đang quảng bá ẩm thực để thu hút du khách - Ảnh: ANH THƯ

Theo định hướng hợp tác, việc ứng dụng công nghệ không chỉ phục vụ quảng bá du lịch, mà còn hỗ trợ các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhất là những hàng quán nhỏ, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Đà Nẵng kỳ vọng từ những món ăn truyền thống, ẩm thực đường phố đến hệ thống nhà hàng, các sản phẩm ẩm thực địa phương sẽ được quảng bá rộng rãi hơn, góp phần thu hút du khách và phát triển kinh tế du lịch.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, thành phố xác định ẩm thực là một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần nâng cao sức hấp dẫn điểm đến, đa dạng hóa trải nghiệm của du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch.

Với lợi thế về đặc sản địa phương, ẩm thực đường phố, hệ thống nhà hàng và các không gian ẩm thực đa dạng, thành phố có nhiều tiềm năng để phát triển ẩm thực trở thành một lĩnh vực có giá trị gia tăng, gắn kết chặt chẽ với hoạt động du lịch, thương mại và chuyển đổi số.

Đà Nẵng bắt tay đơn vị vận hành ShopeeFood quảng bá du lịch ẩm thực - Ảnh 3.Đà Nẵng tung loạt sự kiện, lễ hội quy mô giữa hè gắn với không gian biển

Chiều 8-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng công bố Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Danang Festival 2026) diễn ra từ ngày 22 đến 26-7 tại công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch cùng nhiều điểm đến.

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THÁI BÁ DŨNG
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    Chủ đề: Shopee ẩm thực số UBND TP Đà Nẵng ẩm thực đà nẵng Đà Nẵng

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