Cầu Rồng Đà Nẵng sẽ phun lửa thời khắc đón năm mới 2027

Cầu Rồng Đà Nẵng sẽ phun lửa, phun nước vào thời khắc giao thừa - Ảnh tư liệu TTO

Ngày 11-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết UBND TP vừa ban hành kế hoạch Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2027. Đó là chuỗi hoạt động kéo dài 5 ngày (từ 30-12-2026 đến 3-1-2027) với chủ đề "Đà Nẵng cùng thế giới đón năm mới", diễn ra ở nhiều địa điểm toàn thành phố.

Cầu Rồng phun lửa, hàng chục thuyền hoa đón thời khắc giao thừa

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình "Đà Nẵng - Chạm thời khắc 0h" diễn ra từ 23h50 ngày 31-12-2026 đến 0h15 ngày 1-1-2027.

Tại sân khấu chính trên phố đi bộ Bạch Đằng, chương trình nghệ thuật sẽ đưa người dân và du khách cùng đếm ngược đến thời khắc chuyển giao năm mới.

Dự kiến Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sẽ đọc thư chúc mừng năm mới gửi đến người dân và du khách.

Đúng 0h ngày 1-1-2027, cầu Rồng sẽ phun lửa, phun nước. Cùng thời điểm, Cảng Đà Nẵng tổ chức kéo còi tàu báo hiệu năm mới.

Trên sông Hàn, thành phố tổ chức diễu hành 15-20 thuyền hoa từ 23h ngày 31-12 đến 0h15 ngày 1-1.

Đoàn thuyền xuất phát từ bến thủy nội địa sông Hàn, di chuyển qua cầu sông Hàn, cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý. Đến 23h55, các thuyền tập kết tại khu vực giữa cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý.

Đúng thời khắc giao thừa, các thuyền dự kiến đồng loạt bắn pháo hoa quốc phòng không nổ trong khoảng 3 - 5 phút.

Phố cổ Hội An sẽ có nhiều hoạt động đón năm mới 2027 - Ảnh: BÁ DŨNG

Trên tuyến phố đi bộ Bạch Đằng dài khoảng 1,5km, thành phố cũng bố trí khoảng 300 quả pháo hoa quốc phòng không nổ, với thời gian bắn từ 3 - 5 phút.

Ngoài khu vực trung tâm, các chương trình đếm ngược còn được tổ chức tại công viên Biển Đông và quảng trường biển Tam Thanh, phường Quảng Phú.

Riêng chương trình nghệ thuật tại quảng trường biển Tam Thanh dự kiến kéo dài từ 20h ngày 31-12 đến 0h15 ngày 1-1 với sự tham gia của các nghệ sĩ, ban nhạc, DJ và nhóm nhảy hiện đại.

Phố đi bộ Bạch Đằng thành không gian lễ hội năm mới

Theo kế hoạch, phố đi bộ Bạch Đằng sẽ là địa điểm chính của lễ hội, với không gian tổ chức dự kiến kéo dài từ đường Bình Minh 9 đến khu vực phía nam bờ tây cầu Rồng.

Chương trình khai mạc diễn ra từ 19h đến 22h ngày 31-12, kết hợp các tiết mục nghệ thuật truyền thống, hiện đại và quốc tế.

Trong 5 ngày lễ hội, khu vực này sẽ có không gian trải nghiệm văn hóa đón năm mới của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, với các mô hình check-in, biểu diễn trang phục, nghệ thuật và hoạt động viết lời chúc đầu năm.

Lễ hội đón năm mới 2026 của TP Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Không gian năm mới Đà Nẵng sẽ giới thiệu các biểu tượng du lịch, làng nghề truyền thống, trò chơi dân gian, trang phục văn hóa, tranh thực tế ảo và các hoạt động trải nghiệm dành cho du khách.

Đáng chú ý, không gian ẩm thực dự kiến có 80 - 100 gian hàng, giới thiệu hơn 100 món ăn của Đà Nẵng và quốc tế. Du khách có thể xem trình diễn chế biến món ăn, giao lưu cùng đầu bếp, nghệ nhân và tham gia trải nghiệm ẩm thực.

Thành phố sẽ bố trí các mô hình check-in tại hai đầu cầu Rồng và quảng trường 24 Tháng 3. Trong đó, khu vực bờ tây cầu Rồng sẽ có mô hình cây thông cao 18 - 20m kết hợp trang trí ánh sáng.

Các điểm check-in này dự kiến phục vụ người dân, du khách từ ngày 5-12-2026 đến 5-1-2027.

Một hoạt động đáng chú ý khác là giải chạy đêm "Thắp sáng sông Hàn", dự kiến xuất phát lúc 22h ngày 31-12, có hai cự ly 5km và 10km.

Tối 1-1-2027, chương trình Da Nang Concert 2027 diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng, số 42 Bạch Đằng, với các tiết mục giao hưởng đương đại, opera và dancesport.

Các hoạt động nghệ thuật chào năm mới cũng được tổ chức tại Hội An, Hương Trà, Tam Kỳ, Khâm Đức, Tây Giang và một số khu, điểm du lịch. Trong ngày đầu năm 2027, Đà Nẵng dự kiến tổ chức đón, tặng hoa và quà lưu niệm cho những du khách đầu tiên đến thành phố qua sân bay, ga đường sắt và cảng biển. Hoạt động chào đón cũng diễn ra tại đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn và rừng dừa Bảy Mẫu.