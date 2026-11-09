Rác chất đống khu trung tâm, giá thu gom sắp tăng, người dân Đà Nẵng bức xúc

Vấn nạn xả rác bừa bãi, đổ rác trộm đang khiến nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng mất mỹ quan - Ảnh: BÁ DŨNG

Nhiều tuần qua, tình trạng rác thải sinh hoạt chậm được thu gom liên tục được người dân phản ánh trên các trang mạng xã hội và nhóm cộng đồng ở Đà Nẵng. Tại một số khu dân cư, vỉa hè và khu đất trống, rác chất thành đống, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

Các đơn vị thu gom cho biết đang chịu áp lực lớn do lượng rác tăng. Tuy nhiên, người dân cho rằng tình trạng rác tồn đọng kéo dài, nhất là tại một thành phố du lịch như Đà Nẵng, là điều khó chấp nhận.

Mỗi ngày phát sinh hàng ngàn tấn rác

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường TP Đà Nẵng, mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 2.400-2.600 tấn chất thải rắn thông thường tại khu vực đô thị và đồng bằng.

Sau sáp nhập, hoạt động thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn do 6 đơn vị cung ứng dịch vụ đảm nhận, với nhiều phương thức khác nhau tùy điều kiện từng khu vực.

Tại khu vực Đà Nẵng trước đây, rác sinh hoạt được thu gom hằng ngày, đưa qua các điểm tập kết hoặc trạm trung chuyển trước khi vận chuyển đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn.

Trong khi đó, tại khu vực Quảng Nam trước đây, tần suất thu gom có sự chênh lệch đáng kể. Ở đô thị, rác được thu gom từ hai lần mỗi tuần đến hằng ngày; vùng ngoại thị, nông thôn phổ biến một đến hai lần mỗi tuần.

Đáng chú ý, một số địa bàn xa trung tâm phải hai tuần mới tổ chức thu gom rác một lần. Hiện rác thải trên địa bàn thành phố được đưa về các khu xử lý tập trung như Khánh Sơn, Tam Xuân 2, Tam Nghĩa và Đại Hiệp.

Trong đó, Khánh Sơn tiếp nhận khối lượng lớn nhất, khoảng 1.600-1.700 tấn chất thải mỗi ngày, bao gồm khoảng 1.400 tấn rác sinh hoạt.

Phương thức xử lý chủ yếu vẫn là chôn lấp hợp vệ sinh. Các dự án xử lý rác bằng công nghệ mới chưa đồng bộ, trong khi một số khu xử lý tập trung đang chịu áp lực quá tải.

Rác tăng nhanh, lực lượng thu gom gặp khó

Rác bị tấp thành từng đống ở khu vực Sơn Trà - Ảnh: BÁ DŨNG

Theo Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, riêng khu vực trung tâm thành phố mỗi ngày phát sinh khoảng 1.400-1.500 tấn rác sinh hoạt. Trong đó, công ty đảm nhận thu gom khoảng 1.200-1.300 tấn.

Tại các phường tập trung đông dân cư và du khách như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, lượng rác phát sinh ngày càng lớn.

Riêng khu vực hai phường An Hải và Sơn Trà, lượng rác hiện tăng bình quân khoảng 100 tấn/ngày so với cách đây hai năm.

Áp lực thu gom gia tăng trong khi nguồn nhân lực và chi phí vận hành gặp nhiều khó khăn.

Một trong những bất cập được đặt ra là đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác hiện vẫn được xây dựng trên cơ sở mức giá ban hành từ năm 2017, không còn phù hợp với chi phí nhân công, nhiên liệu và vật tư hiện nay.

Rác tấp đống ở hai bên cầu Thuận Phước - Ảnh: BÁ DŨNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ mới đây, bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng, cho biết thu nhập thấp cũng khiến một bộ phận công nhân môi trường nghỉ việc, trong khi việc tuyển dụng mới rất khó khăn.

Ghi nhận tại các tuyến đường Nại Hưng 7, Khúc Hạo, Khúc Thừa Dụ và một số khu dân cư thuộc các phường Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu cho thấy rác vẫn bị bỏ ven đường tại một số thời điểm.

Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tạo áp lực đối với công tác vệ sinh môi trường, nhất là tại các khu vực đông dân cư và du khách.

Yêu cầu thu gom rác khu du lịch sau 22h

Trước tình trạng rác chậm thu gom tại nhiều khu vực, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức các cuộc họp, kiểm tra và yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục.

Thành phố yêu cầu UBND các xã, phường xây dựng phương án thu gom, vận chuyển rác tại các khu du lịch, bảo đảm thực hiện sau 22h hằng ngày nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động tham quan, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Các địa phương cũng được giao nghiên cứu thí điểm sử dụng xe điện ba bánh để thu gom rác, phù hợp với điều kiện giao thông tại các tuyến đường nhỏ, khu dân cư đông đúc.

Đồng thời, rà soát, bố trí lại các điểm tập kết rác, kiên quyết xóa bỏ những điểm tập kết tự phát, bãi rác tạm trên vỉa hè và đất trống.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm nếu để phát sinh các điểm tập kết rác không đúng quy định.

Dự kiến điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, xử lý rác Ngày 9-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết cơ quan này đang lấy ý kiến về dự thảo quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt và vệ sinh công cộng. Định mức mới sẽ là cơ sở xây dựng giá dịch vụ, dự toán kinh phí và tổ chức cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Theo dự thảo, giá dịch vụ dự kiến tăng so với mức ban hành năm 2017 do chi phí nhân công, nhiên liệu và vật tư đã thay đổi đáng kể. Việc điều chỉnh có thể tác động đến ngân sách và an sinh xã hội nên cần được lấy ý kiến trước khi ban hành. Sở Nông nghiệp và Môi trường dự kiến hoàn thiện hồ sơ, trình UBND thành phố phê duyệt chậm nhất ngày 12-11.