Chợ Cồn Đà Nẵng: Không được nói thách quá 15%

Một góc bán hàng thời trang ở chợ Cồn - Ảnh: BÁ DŨNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phan Thành Thoại, Trưởng ban quản lý chợ Cồn Đà Nẵng, cho biết người dân đến mua hàng ở chợ này nếu phát hiện hàng hóa bị tiểu thương đưa giá cao hơn từ 15% giá chốt có thể phản ánh để được xử lý.

Không được 'thách giá' quá 15%

Nằm ngay các trục đường lớn ở trung tâm TP Đà Nẵng, chợ Cồn là khu chợ truyền thống có tuổi đời hơn 40 năm và đi vào ký ức, tiềm thức của người dân.

Không chỉ là điểm mua bán, ít năm qua chợ Cồn cùng chợ Hàn là hai điểm du lịch thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

Khác với chợ Hàn, hàng hóa ở chợ Cồn phong phú, đa dạng và đối tượng khách gắn liền với người dân nhiều hơn.

Du khách vào tham quan chợ Cồn cũng rất thích ngồi các gian hàng ẩm thực được thiết kế riêng, các loại chè, cà phê, thức uống được kiểm soát và bố trí để phục vụ khách, là điểm tạo nét riêng biệt ở khu chợ này.

Ít năm gần đây, nhiều người dân đến chợ Cồn có cảm giác ít dần bị "nói thách" khi mua hàng hóa. Đây là kết quả từ chủ trương siết chặt việc mua bán, tạo dựng hình ảnh văn minh ở chợ được Sở Công Thương, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu triển khai tại các chợ trung tâm.

Chợ Cồn cao điểm mua sắm hàng hóa - Ảnh: THANH NGUYÊN

Ông Phan Thành Thoại, Trưởng ban quản lý chợ Cồn, cho biết hầu như hiện nay việc nói thách đã được hạn chế, chợ chưa tiếp nhận các vụ việc gần đây về việc tiểu thương "hét giá" quá cao.

"Tiểu thương khi ký hợp đồng buôn bán ở chợ thì sẽ được yêu cầu chấp hành một số quy định về chợ văn minh thương mại.

Trong số này có điều khoản không nói thách giá quá từ 15% trở lên khi bán hàng cho người mua, không đứng ra chặn lối đi của khách rồi chèo kéo chào mời" - ông Thoại nói.

Biến chợ Cồn thành điểm tham quan du lịch kết hợp mua sắm

Chợ Cồn được TP Đà Nẵng xác định là chợ truyền thống kết hợp điểm dừng chân du lịch của du khách khi tới thành phố.

Trong mùa cao điểm, chợ Cồn đón khoảng 7-8 ngàn lượt du khách mỗi ngày, mùa thấp điểm con số này khoảng 1,2-1,4 ngàn khách.

Đây cũng là khu chợ rất nổi tiếng trên các cộng đồng du lịch, đặc biệt là khách Hà Nội, khách Hàn Quốc, Ấn Độ.

Ngoài việc ngồi tới các quầy ăn uống để thưởng thức, du khách còn đặt các loại đặc sản, ẩm thực như chả bò, mực khô… để làm quà tặng.

Ghi nhận tại khu chợ truyền thống này cho thấy lượng hàng hóa dồi dào, khung cảnh buôn bán khá sôi động. Tuy nhiên, do tuổi đời sử dụng đã trên 40 năm, cơ sở vật chất, các gian hàng ở chợ Cồn hiện khá cũ kỹ.

Bà Nguyễn Thị Lịch, tiểu thương ở quầy hàng thời trang, cho biết hiện nay quy định xử phạt ở chợ được làm rất nghiêm nên khó ai dám "nói thách", nếu bị khách phản ánh thì nguy cơ bị đình chỉ buôn bán là rất nặng.

Các gian hàng vải trên tầng 2 chợ Cồn - Ảnh: BÁ DŨNG

Ông Phan Thành Thoại cho biết nếu chủ quầy hàng bị khách phản ánh "chặt chém", nói thách trên 15%, đứng chèo kéo thì tùy theo mức độ vi phạm ban quản lý sẽ đình chỉ buôn bán từ 3-15 ngày. Mức phạt nặng nhất sẽ thu hồi hợp đồng buôn bán.

"3-4 năm nay chúng tôi không nhận được các phản ánh về việc chặt chém. Nói thật là giờ bất cứ ai cũng có điện thoại, tiểu thương buôn bán mà ứng xử không tốt với khách thì thiệt hại là rất lớn, khách cũng không quay lại mua hàng nữa.

Bà con cũng tự lo giữ sinh kế, công việc của mình, mỗi tiểu thương là một tai mắt giám sát lẫn nhau, báo tin cho công an và ban quản lý khi có vụ việc bất thường" - ông Thoại nói.

Ông Thoại cũng cho biết mức "nói thách" (dưới 15%) vẫn là điều có thể chấp nhận được bởi đây là thói quen buôn bán từ lâu nay, miễn rằng không vượt quá quy định. Người mua, người bán tìm được "niềm vui" khi ngã giá với nhau khi mua hàng.

Theo thống kê, chợ Cồn Đà Nẵng hiện có trên 2.200 cơ sở kinh doanh, trong đó gần 1,7 ngàn hộ kinh doanh các mặt hàng, số còn lại là hàng rong, cửa hàng thức uống. Vài năm nay, trước hiện tượng ế ẩm ở các chợ truyền thống, TP Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ tiểu thương mở các kênh buôn bán trên các nền tảng, tập huấn kỹ năng livestream bán hàng… Hiện thanh toán không dùng tiền mặt ở chợ Cồn đã đạt mức 91%.