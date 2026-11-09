Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Chợ Cồn Đà Nẵng: Không được nói thách quá 15%

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Ban quản lý chợ Cồn (Đà Nẵng) yêu cầu tiểu thương hạn chế nói thách, chèo kéo khách. Những trường hợp vi phạm có thể bị đình chỉ kinh doanh từ 3 - 15 ngày, thậm chí chấm dứt hợp đồng.

Chợ Cồn Đà Nẵng yêu cầu tiểu thương không nói thách quá 15% - Ảnh 1.

Một góc bán hàng thời trang ở chợ Cồn - Ảnh: BÁ DŨNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phan Thành Thoại, Trưởng ban quản lý chợ Cồn Đà Nẵng, cho biết người dân đến mua hàng ở chợ này nếu phát hiện hàng hóa bị tiểu thương đưa giá cao hơn từ 15% giá chốt có thể phản ánh để được xử lý.

Không được 'thách giá' quá 15%

Nằm ngay các trục đường lớn ở trung tâm TP Đà Nẵng, chợ Cồn là khu chợ truyền thống có tuổi đời hơn 40 năm và đi vào ký ức, tiềm thức của người dân.

Không chỉ là điểm mua bán, ít năm qua chợ Cồn cùng chợ Hàn là hai điểm du lịch thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

Khác với chợ Hàn, hàng hóa ở chợ Cồn phong phú, đa dạng và đối tượng khách gắn liền với người dân nhiều hơn.

Du khách vào tham quan chợ Cồn cũng rất thích ngồi các gian hàng ẩm thực được thiết kế riêng, các loại chè, cà phê, thức uống được kiểm soát và bố trí để phục vụ khách, là điểm tạo nét riêng biệt ở khu chợ này.

Ít năm gần đây, nhiều người dân đến chợ Cồn có cảm giác ít dần bị "nói thách" khi mua hàng hóa. Đây là kết quả từ chủ trương siết chặt việc mua bán, tạo dựng hình ảnh văn minh ở chợ được Sở Công Thương, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu triển khai tại các chợ trung tâm.

Chợ Cồn Đà Nẵng yêu cầu tiểu thương không nói thách quá 15% - Ảnh 2.

Chợ Cồn cao điểm mua sắm hàng hóa - Ảnh: THANH NGUYÊN

Ông Phan Thành Thoại, Trưởng ban quản lý chợ Cồn, cho biết hầu như hiện nay việc nói thách đã được hạn chế, chợ chưa tiếp nhận các vụ việc gần đây về việc tiểu thương "hét giá" quá cao.

"Tiểu thương khi ký hợp đồng buôn bán ở chợ thì sẽ được yêu cầu chấp hành một số quy định về chợ văn minh thương mại.

Trong số này có điều khoản không nói thách giá quá từ 15% trở lên khi bán hàng cho người mua, không đứng ra chặn lối đi của khách rồi chèo kéo chào mời" - ông Thoại nói.

Biến chợ Cồn thành điểm tham quan du lịch kết hợp mua sắm

Chợ Cồn được TP Đà Nẵng xác định là chợ truyền thống kết hợp điểm dừng chân du lịch của du khách khi tới thành phố.

Trong mùa cao điểm, chợ Cồn đón khoảng 7-8 ngàn lượt du khách mỗi ngày, mùa thấp điểm con số này khoảng 1,2-1,4 ngàn khách.

Đây cũng là khu chợ rất nổi tiếng trên các cộng đồng du lịch, đặc biệt là khách Hà Nội, khách Hàn Quốc, Ấn Độ.

Ngoài việc ngồi tới các quầy ăn uống để thưởng thức, du khách còn đặt các loại đặc sản, ẩm thực như chả bò, mực khô… để làm quà tặng.

Ghi nhận tại khu chợ truyền thống này cho thấy lượng hàng hóa dồi dào, khung cảnh buôn bán khá sôi động. Tuy nhiên, do tuổi đời sử dụng đã trên 40 năm, cơ sở vật chất, các gian hàng ở chợ Cồn hiện khá cũ kỹ.

Bà Nguyễn Thị Lịch, tiểu thương ở quầy hàng thời trang, cho biết hiện nay quy định xử phạt ở chợ được làm rất nghiêm nên khó ai dám "nói thách", nếu bị khách phản ánh thì nguy cơ bị đình chỉ buôn bán là rất nặng.

Chợ Cồn Đà Nẵng yêu cầu tiểu thương không nói thách quá 15% - Ảnh 3.

Các gian hàng vải trên tầng 2 chợ Cồn - Ảnh: BÁ DŨNG

Ông Phan Thành Thoại cho biết nếu chủ quầy hàng bị khách phản ánh "chặt chém", nói thách trên 15%, đứng chèo kéo thì tùy theo mức độ vi phạm ban quản lý sẽ đình chỉ buôn bán từ 3-15 ngày. Mức phạt nặng nhất sẽ thu hồi hợp đồng buôn bán.

"3-4 năm nay chúng tôi không nhận được các phản ánh về việc chặt chém. Nói thật là giờ bất cứ ai cũng có điện thoại, tiểu thương buôn bán mà ứng xử không tốt với khách thì thiệt hại là rất lớn, khách cũng không quay lại mua hàng nữa.

Bà con cũng tự lo giữ sinh kế, công việc của mình, mỗi tiểu thương là một tai mắt giám sát lẫn nhau, báo tin cho công an và ban quản lý khi có vụ việc bất thường" - ông Thoại nói.

Ông Thoại cũng cho biết mức "nói thách" (dưới 15%) vẫn là điều có thể chấp nhận được bởi đây là thói quen buôn bán từ lâu nay, miễn rằng không vượt quá quy định. Người mua, người bán tìm được "niềm vui" khi ngã giá với nhau khi mua hàng.

Theo thống kê, chợ Cồn Đà Nẵng hiện có trên 2.200 cơ sở kinh doanh, trong đó gần 1,7 ngàn hộ kinh doanh các mặt hàng, số còn lại là hàng rong, cửa hàng thức uống.

Vài năm nay, trước hiện tượng ế ẩm ở các chợ truyền thống, TP Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ tiểu thương mở các kênh buôn bán trên các nền tảng, tập huấn kỹ năng livestream bán hàng…

Hiện thanh toán không dùng tiền mặt ở chợ Cồn đã đạt mức 91%.

Người buôn bán ở chợ Cồn Đà Nẵng không được nói thách quá 15%? - Ảnh 4.Những cái 'lạ' ở chợ Hàn Đà Nẵng khiến du khách ùn ùn tham quan, mua sắm mỗi ngày

Trong các chợ tại TP Đà Nẵng, câu chuyện vận hành của chợ Hàn là một mô hình đặc biệt: là chợ truyền thống nhưng đối tượng phục vụ lại chủ yếu là khách du lịch.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: UBND TP Đà Nẵng chợ Cồn Hà nội Ấn độ chợ được

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất