Đà Nẵng tổ chức loạt sự kiện chào năm mới 2027 ở hai bên sông Hàn, Hội An, Tam Kỳ

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An tổ chức đầu tháng 12 tới - Ảnh: THÙY TRANG

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, lễ hội diễn ra từ ngày 30-12-2026 đến 3-1-2027 với 10 nhóm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và trải nghiệm.

Các hoạt động chính tập trung tại phố đi bộ Bạch Đằng, phường Hòa Cường và khu vực cảnh quan phía Bắc hai bờ cầu Rồng; đồng thời kết nối với các địa điểm tại Hội An, Tam Thanh, Bàn Thạch và các địa phương trên địa bàn thành phố.

Điểm nhấn là chương trình khai mạc tối 31-12-2026 và chương trình "Đà Nẵng - Chạm thời khắc 0h" với các hoạt động nghệ thuật, đếm ngược; cầu Rồng phun lửa, phun nước, diễu hành thuyền hoa trên sông Hàn, kéo còi tàu và bắn pháo hoa quốc phòng, không nổ.

Bên cạnh đó, lễ hội tổ chức các không gian check-in, ẩm thực với hơn 100 món ăn, biểu diễn nghệ thuật hằng đêm, Cửa sổ Điện ảnh, giải chạy đêm "Thắp sáng Sông Hàn", Da Nang Concert 2027 cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm đón năm mới.

Các sự kiện chào đón năm mới sẽ được Đà Nẵng tổ chức hoành tráng, hấp dẫn du khách - Ảnh: THÙY TRANG

Cũng theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, từ nay đến đầu năm 2027 Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều lễ hội, chương trình nghệ thuật nhằm thu hút du khách.

Nổi bật là Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An, diễn ra từ ngày 3 đến 6-12 tại quảng trường Sông Hoài, vườn tượng An Hội và khu phố cổ.

Du khách được trải nghiệm chế tác đèn lồng, thưởng thức nghệ thuật, ẩm thực và tham gia hoạt động "Minh đăng dạ hành".

Trước đó, từ ngày 20-11 đến 5-12, Hội An tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, với các triển lãm, hội thảo và hoạt động giới thiệu di sản.

Từ ngày 18 đến 24-11, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc diễn ra tại nhiều địa điểm, giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, khách do các cơ sở lưu trú phục vụ tại Đà Nẵng ước đạt hơn 17,08 triệu lượt - tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025 (khách quốc tế đạt hơn 8,3 triệu lượt - tăng hơn 24,1%; khách nội địa đạt gần 8,8 triệu lượt - tăng 24,9%). Doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 62.000 tỉ đồng - tăng hơn 25% so với cùng kỳ.

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