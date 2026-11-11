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Cán bộ ở Đà Nẵng đi biệt phái, tăng cường về cơ sở có thể nhận nhiều khoản hỗ trợ và 10 tháng lương

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THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái về cơ sở tại Đà Nẵng có thể được trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở, cùng các khoản hỗ trợ thuê nhà, đi lại và ổn định chỗ ở.

Cán bộ Đà Nẵng đi biệt phái về cơ sở được nhận nhiều hỗ trợ - Ảnh 2.

Trung tâm xã La Ê - một trong những vùng khó khăn, biên giới của TP Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được cử đi tăng cường nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp, bố trí và kiện toàn đội ngũ.

Theo dự thảo, chính sách áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển, biệt phái đến những xã, phường còn thiếu nhân sự hoặc các địa bàn miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Chính sách cũng áp dụng với một số trường hợp được tăng cường về UBND cấp xã theo các đề án của thành phố, trong đó có cán bộ được bố trí giữ chức danh lãnh đạo, quản lý từ phó chủ tịch UBND cấp xã trở lên.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức từ xã, phường được tăng cường đến công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp thành phố hoặc khu vực đồng bằng cũng thuộc diện xem xét hỗ trợ.

Dự thảo xác định 37 xã miền núi và hai xã đảo Tam Hải, Tân Hiệp thuộc phạm vi áp dụng chính sách.

Theo đề xuất, người thuộc diện áp dụng được hỗ trợ chi phí đi lại 400.000 đồng/người/tháng, tiền thuê nhà 2 triệu đồng/người/tháng và chi phí di dời, ổn định chỗ ở 2,5 triệu đồng/người, chi trả một lần.

Đáng chú ý, mỗi người còn được đề xuất trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác.

Cán bộ Đà Nẵng đi biệt phái về cơ sở được nhận nhiều hỗ trợ - Ảnh 3.

Người dân miền núi TP Đà Nẵng đang có nhiều khó khăn hơn so với vùng đồng bằng - Ảnh: BÁ DŨNG

Để được hưởng chính sách, cán bộ, công chức, viên chức phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và khoảng cách từ nơi ở đến nơi công tác từ 30km trở lên. Riêng người được tăng cường đến xã miền núi, xã đảo không phải đáp ứng điều kiện khoảng cách.

Với trường hợp đã được hưởng chính sách hỗ trợ thuê nhà ở xã hội hoặc nhà ở thuộc tài sản công tại nơi công tác, dự thảo đề xuất hỗ trợ tiền thuê và chi phí quản lý vận hành căn hộ, tối đa 2 triệu đồng/tháng/căn.

Nếu một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng hoặc đáp ứng nhiều điều kiện hưởng chính sách thì được áp dụng mức hỗ trợ cao nhất.

Thời gian hỗ trợ căn cứ vào quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái của cấp có thẩm quyền, tính từ thời điểm nhận công tác. Các khoản hỗ trợ hằng tháng được chi trả cùng kỳ lương.

Trường hợp đã nhận hỗ trợ nhưng không thực hiện đủ thời gian công tác theo quyết định phải hoàn trả kinh phí, trừ trường hợp chấm dứt trước hạn do yêu cầu của cấp có thẩm quyền hoặc nguyên nhân bất khả kháng.

Trước đó, cuối năm 2025, UBND TP Đà Nẵng ban hành đề án về rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức xã, phường và điều động, biệt phái nhân sự tăng cường hỗ trợ các xã miền núi, vùng xa. Theo rà soát tại thời điểm đó, toàn thành phố có 28 xã, phường thiếu 170 người so với định mức.

Nhân sự còn thiếu chủ yếu thuộc các lĩnh vực đất đai, xây dựng, nông nghiệp, tài chính - kế toán, công nghệ thông tin và giáo dục.

Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đề nghị tiếp tục điều động, biệt phái công chức, viên chức về các địa phương thiếu nhân lực, ưu tiên xã miền núi, vùng xa, xã đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Cán bộ ở Đà Nẵng đi biệt phái, tăng cường về cơ sở được nhận nhiều khoản hỗ trợ và 10 tháng lương - Ảnh 4.Điều động, biệt phái 4.000 cán bộ công chức về cấp xã để vận hành chính quyền 2 cấp

Có gần 4.000 cán bộ, công chức, viên chức đã được điều động, biệt phái, tiếp nhận và bố trí về cấp xã, góp phần tăng cường năng lực quản trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ.

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THÁI BÁ DŨNG
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    Chủ đề: Cù Lao Chàm chính quyền 2 cấp biệt phái Tam Hải Đà Nẵng

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