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Đà Nẵng công bố, ra mắt Đảng bộ quân sự đầu tiên trực thuộc cấp phường xã

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu - đảng bộ quân sự cấp phường đầu tiên ở Đà Nẵng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng yêu cầu nhanh chóng ổn định, tổ chức thi hành nhiệm vụ theo phân công.

Đà Nẵng công bố, ra mắt Đảng bộ quân sự cấp phường đầu tiên - Ảnh 1.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu - Ảnh: BÁ DŨNG

Chiều 26-10, Bộ CHQS TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự đầu tiên trong toàn bộ các cơ sở đảng quân sự cấp xã, phường của Đà Nẵng.

Theo quyết định, thành lập Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu với nòng cốt là các đảng viên trong đơn vị, đảng viên giữ các chức vụ trong các cơ quan tại phường.

Bà Trần Thị Kim Hoa - Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự phường.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết việc thành lập Đảng bộ quân sự phường, xã là chủ trương lớn của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng tại cơ sở.

Đại tá Tuân yêu cầu Đảng bộ quân sự phường Hải Châu nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động để thực hiện nhiệm vụ.

Phó chính ủy Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cũng đề nghị 14 xã, phường còn lại trên địa bàn thuộc cụm 1 nhanh chóng làm công tác chuẩn bị để công bố thành lập cơ sở đảng quân sự thuộc xã, phường trước 12-11 tới.

Đà Nẵng công bố, ra mắt Đảng bộ quân sự cấp phường đầu tiên - Ảnh 2.Đà Nẵng bổ nhiệm 77 sĩ quan vào ban chỉ huy quân sự xã, phường

Sáng 14-10, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tổ chức công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm 77 cán bộ giữ chức vụ chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự các xã, phường. Đáng chú ý, tất cả cán bộ được bổ nhiệm đợt này đều không phải người địa phương.

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