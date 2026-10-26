Đà Nẵng công bố, ra mắt Đảng bộ quân sự đầu tiên trực thuộc cấp phường xã

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu - Ảnh: BÁ DŨNG

Chiều 26-10, Bộ CHQS TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự đầu tiên trong toàn bộ các cơ sở đảng quân sự cấp xã, phường của Đà Nẵng.

Theo quyết định, thành lập Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu với nòng cốt là các đảng viên trong đơn vị, đảng viên giữ các chức vụ trong các cơ quan tại phường.

Bà Trần Thị Kim Hoa - Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự phường.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết việc thành lập Đảng bộ quân sự phường, xã là chủ trương lớn của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng tại cơ sở.

Đại tá Tuân yêu cầu Đảng bộ quân sự phường Hải Châu nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động để thực hiện nhiệm vụ.

Phó chính ủy Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cũng đề nghị 14 xã, phường còn lại trên địa bàn thuộc cụm 1 nhanh chóng làm công tác chuẩn bị để công bố thành lập cơ sở đảng quân sự thuộc xã, phường trước 12-11 tới.