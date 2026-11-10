Mưa lớn, gió giật như có bão, nhiều tuyến phố Đà Nẵng ngổn ngang

Cây xanh ngã đổ trên đường Nguyễn Tất Thành - Ảnh: BÁ DŨNG

Ghi nhận tại Đà Nẵng đến rạng sáng 10-11, một số tuyến đường có cây xanh ngã đổ chắn ngang mặt đường. Gió giật mạnh cũng khiến nhiều biển hiệu quảng cáo bị hư hại, ngã đổ.

Trước đó, từ tối 9-11, trên địa bàn thành phố xuất hiện những đợt mưa lớn kèm gió giật liên hồi. Mưa lớn và gió mạnh khiến việc lưu thông trên một số đoạn đường gặp khó khăn.

Tại các khu vực thấp trũng như đường Nam Trân, đường Tôn Đức Thắng…, tình trạng ngập cục bộ đã xảy ra.

Gió giật từng đợt khiến người dân ở Đà Nẵng cảm giác như có bão nhẹ - Ảnh: BÁ DŨNG

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ từ 1h ngày 9 đến 1h ngày 10-11, khu vực Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến 20-70mm, có nơi trên 100mm. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Bà Nà 354mm, Hải Vân 183mm, Hòa Vang 170mm, Hòa Cường 133mm, Bến Giằng 111mm và Thạnh Mỹ 103mm.

Theo bản tin dự báo ngày 10-11 của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ ngày 10 đến đêm 11-11, các xã, phường thuộc TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa dự báo phổ biến 130-300mm, có nơi trên 450mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn với cường suất 150mm trong 3 giờ.

Cảnh ngổn ngang ở một tuyến đường tại TP Đà Nẵng sau mưa lớn - Ảnh: BÁ DŨNG

Vào ngày 12-11, thành phố tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực thấp trũng, đô thị. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngập úng tại các tuyến đường thấp trũng có thể gây ùn tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại, làm hư hại công trình, tài sản của người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn và ngập lụt được cảnh báo ở cấp 1.

Mưa lớn kèm theo gió giật khiến cây xanh ngã đổ ở khu trung tâm Đà Nẵng - Ảnh: ĐÀ NẴNG

Cây xanh ngã đổ sát một ô tô đậu trên vỉa hè - Ảnh: ĐÀ NẴNG