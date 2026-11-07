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Đà Nẵng xóa sạch vùng lõm sóng, kết nối Internet vệ tinh Starlink đến các làng xa nhất

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Đến tháng 11, Đà Nẵng đã hoàn thành xóa lõm sóng tại 116/116 thôn, cụm dân cư, đạt 100% kế hoạch. Kết quả này mở ra cơ hội tiếp cận thông tin, giáo dục và các dịch vụ thiết yếu cho người dân vùng xa.

Đà Nẵng xóa sạch vùng lõm sóng, kết nối internet vệ tinh Starlink đến tận các làng xa nhất - Ảnh 1.

Người dân phụ giúp đưa thiết bị lên vùng cao kết nối Internet - Ảnh: THANH HỒNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 7-11, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, cho biết tới nay thành phố đã phủ sóng Internet về tận các thôn, nóc làng xa xôi nhất.

Theo ông Hồng, sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, toàn thành phố còn 116 thôn, cụm dân cư lõm sóng viễn thông, trong đó hơn 14 thôn chưa có điện lưới. Địa hình hiểm trở, dân cư phân tán, giao thông khó khăn khiến việc đầu tư hạ tầng viễn thông gặp nhiều trở ngại.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố triển khai các giải pháp xóa lõm sóng; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các địa phương và doanh nghiệp viễn thông khảo sát, xây dựng phương án xử lý phù hợp từng khu vực.

Thành phố ưu tiên tối ưu mạng lưới hiện có, bổ sung thiết bị phát sóng, xây dựng trạm thu phát sóng di động (BTS), đồng thời tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, nguồn điện và thi công.

Đà Nẵng xóa sạch vùng lõm sóng, kết nối internet vệ tinh Starlink đến tận các làng xa nhất - Ảnh 2.

Kéo cáp quang lên vùng cao - Ảnh: THANH HỒNG

Đến nay toàn bộ 116 thôn, cụm dân cư thuộc 18 xã đã được xóa lõm sóng. Trong đó Viettel Đà Nẵng phối hợp xây dựng, phát sóng hơn 36 trạm BTS, đưa dịch vụ di động 4G, 5G đến nhiều khu vực trước đây chưa có sóng hoặc sóng yếu.

Đáng chú ý, Đà Nẵng đã ứng dụng Internet vệ tinh Starlink tại những địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi chưa thể triển khai hạ tầng viễn thông thông thường.

Với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, thành phố lắp đặt 14 bộ thiết bị Starlink tại 4 thôn và 10 cơ sở đào tạo thuộc các xã A Vương, La Dêê và Phước Thành.

Đà Nẵng xóa sạch vùng lõm sóng, kết nối internet vệ tinh Starlink đến tận các làng xa nhất - Ảnh 3.

Người dân đưa thiết bị lên các nóc làng xa xôi - Ảnh: THANH HỒNG

Đến đầu tháng 10, toàn bộ thiết bị đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Tốc độ Internet tại nhiều điểm đạt hàng trăm Mbps, phục vụ liên lạc, quản lý, giảng dạy và học tập.

Việc hoàn thành xóa lõm sóng tạo điều kiện để người dân miền núi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, giáo dục số, y tế số, thương mại điện tử và các tiện ích phục vụ đời sống, sản xuất.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp rà soát những khu vực còn yếu sóng cục bộ, xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông năm 2027.

Đồng thời UBND thành phố đã thống nhất chủ trương triển khai Internet vệ tinh Starlink tại 6 xã biên giới nhằm phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Đà Nẵng xóa sạch vùng lõm sóng, kết nối internet vệ tinh Starlink đến tận các làng xa nhất - Ảnh 4.Đà Nẵng phủ sóng vệ tinh Starlink tại 14 thôn, điểm trường vùng lõm sóng

Ngày 16-9, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đã ký kế hoạch triển khai lắp đặt, bàn giao đưa vào sử dụng thiết bị đầu cuối, dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink hỗ trợ các vùng lõm sóng viễn thông tại Đà Nẵng.

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THÁI BÁ DŨNG
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    Chủ đề: Đà Nẵng Viettel Đà Nẵng Đà Nẵng BTS Tỉnh Quảng Nam Starlink

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