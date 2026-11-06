Lâm Đồng nỗ lực phủ sóng di động vùng núi hiểm trở, biên giới

Khu vực đèo Gia Bắc, quốc lộ 28, xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng phần lớn lõm sóng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các nhà mạng khảo sát các vị trí lõm sóng để lắp đặt bổ sung các trạm thu phát sóng mặt đất.

Là người điều hành dự án khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Gia Bắc (quốc lộ 28), ông Lê Công Chiến phải thường xuyên chạy xe máy lên xuống công trường. Bởi phần lớn đoạn đèo Gia Bắc gần như lõm sóng, không nghe gọi qua điện thoại, việc điều hành duy nhất là tới trực tiếp công trường.

Theo ông Chiến, mỗi ngày không biết chạy lên chạy xuống đèo Gia Bắc bao nhiêu lần vì chỉ cần phát sinh việc hoặc quên một vấn đề là tức tốc chạy.

"Nhiều lúc trời mưa, gió lớn mà có việc gấp cũng phải chạy do không thể gọi điện thoại", ông Chiến nói.

Nói về khó khăn liên quan đến lõm sóng, ông Vũ Đức Nhuần - Chủ tịch UBND xã Sơn Điền - nhớ lại mùa mưa năm trước, cả xã hồi hộp vì mất liên lạc với nhóm cán bộ đi xử lý sự cố sạt lở đèo Gia Bắc.

"Khi hay tin sạt lở đèo Gia Bắc trong đêm, một nhóm cán bộ xã đến hiện trường để xử lý, đặt cảnh báo. Họ đi xong mất liên lạc luôn cả đêm, cả xã lúc ấy hồi hộp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa rừng núi hiểm trở. Hôm sau, nhóm cán bộ xuống được chân đèo, có sóng gọi điện trở lại, chúng tôi mới thở phào", ông Nhuần nhớ lại.

Theo ông Nhuần, không chỉ đoạn đèo Gia Bắc, nhiều khu dân cư của xã Sơn Điền cũng rơi vào tình trạng lõm sóng hoặc sóng chập chờn. Địa hình của xã Sơn Điền phần lớn là đồi núi hiểm trở, chia cắt.

Theo ông Nhuần, việc lõm sóng hoặc chập chờn gây nhiều khó khăn trong việc truyền tải thông tin chỉ đạo điều hành hoặc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tương tự, ông Lê Xuân Thuận - Chủ tịch UBND xã Trường Xuân - cho rằng công việc hiện nay cần phải có sóng di động 24/24h, mọi lúc mọi nơi để xử lý các tình huống phát sinh.

"Trong lúc tôi đi công tác, mọi điều hành công việc vẫn diễn ra. Nhưng xe đi qua các đoạn đèo là mất sóng, không thể liên lạc được gây chậm trễ trong xử lý hồ sơ", ông Thuận chia sẻ.

Ưu tiên phủ sóng vùng biên, đoạn đèo núi hiểm trở

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Thanh Duy - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng - cho biết địa phương đang phối hợp khảo sát để khỏa lấp lại các vùng lõm sóng.

Sau sáp nhập, Lâm Đồng là tỉnh rộng nhất nước, với địa hình trải dài từ cao nguyên đến đồng bằng, rừng núi hiểm trở. Trong năm 2026, tỉnh Lâm Đồng triển khai xây dựng 112 trạm thu phát sóng mặt đất (BTS).

Trong đó có 40 trạm BTS đặt ở khu vực đèo núi hiểm trở như: đèo Prenn, đèo Bảo Lộc (quốc lộ 20), đèo Sông Pha (quốc lộ 27), đèo Gia Bắc, đèo Tà Đùng (quốc lộ 28), đèo Đại Ninh (quốc lộ 28B), đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) và đèo Đa Mi (quốc lộ 55).

Đối với cụm dân cư lõm sóng băng rộng di động không thuộc thôn đặc biệt khó khăn, tỉnh lắp đặt 57 trạm BTS.

Còn lại là các cụm dân cư lõm sóng băng rộng di động thuộc thôn đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới trọng yếu của các xã: Tuy Đức, Quảng Trực, Thuận Hạnh, Thuận An.

Theo ông Duy, đến nay việc khắc phục lõm sóng được các doanh nghiệp viễn thông đã thực hiện được 105/112 vị trí, đảm bảo đạt 93,75% kế hoạch đề ra.

Với tiến độ như trên, ông Duy cho rằng cơ bản đã cải thiện vùng phủ, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc thiết yếu của người dân. Và đến cuối năm 2026, tỉnh sẽ hoàn tất việc xây dựng và phát sóng bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Ông Duy cho biết thêm, việc khắc phục các khu vực lõm sóng trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo đồng bộ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân tại các khu vực khó khăn phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền địa phương.

Đây cũng là một trong những công việc quan trọng trong việc chuyển đổi số. Việc rà soát, đầu tư và hoàn thiện hạ tầng viễn thông sẽ tiếp tục được triển khai trong năm 2027, bảo đảm kết nối thông tin thông suốt, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ số, góp phần để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả chuyển đổi số.