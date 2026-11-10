Thời tiết hôm nay 10-11: Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ mưa to

Hôm nay 10-11, thời tiết Bắc Bộ rét - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều tối qua đến sáng nay 10-11, Hà Tĩnh và phía bắc tỉnh Quảng Trị mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 60 - 120mm, có nơi trên 200mm.

Tại Bắc Bộ hôm nay nhiệt độ giảm rất sâu, có nơi dưới 12 độ C.

Từ chiều tối qua, hôm nay đến ngày mai, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 150 - 300mm, có nơi trên 500mm.

Phía nam tỉnh Quảng Trị, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa to và dông với lượng mưa 100 - 200mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 100mm/3h. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiều mây, nắng gián đoạn, chiều tối có nơi mưa dông.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 10-11:

TP Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-18 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-18 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa vài nơi, riêng phía nam (từ Hà Tĩnh đến TP Huế) mưa to đến rất to và dông. Trời rét, riêng TP Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 C, cao nhất 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.